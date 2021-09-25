سلطة الكينوا والشمندر

سلطة الكينوا مع الشمندر والجرجير طبق مغذي ومفيد وخاصة للأشخاص الذين يعانون فقر الدم ويحتوي على الأحماض الأمينية والبروتينات وهو سهل وسريع التحضير.

تعرفي علي طريقة تحضيره معنا في خطوات سهلة وبسيطة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

2 حبة شمندر كبيرة

كوب حبوب الكينوا

كوبان من أوراق الجرجير المقطعة

كوب معدنوس مفروم

نصف كوب حبوب الرمان

نصف فنجان قهوة دبس رمان

4 ملاعق زيت زيتون

نصف فنجان قهوة عصير ليمون

ملح حسب الذوق

نعناع

طريقة التحضير

- نسلق الشمندر ومن ثم نقشره ونقطعه مكعبات ونضعه في وعاء جانبًا.

- وفي ماء السلق نفسها نسلق حبوب الكينوا حتى تتشرب الفوائد وتكسب اللون الأحمر.

- وبعد أن تنضج نصفيها ونضعها في وعاء فوق الشمندر ونضيف أوراق الجرجير والبقدونس المفروم وحبوب الرمان.

- في وعاء نخلط دبس الرمان وعصير الليمون وزيت الزيتون وملح ونعناع نحركها جيدًا.

- نصب مزيج التتبيلة فوق الخضار والكينوا ونخلطها معًا ثم نفرغها في طبق التقديم .