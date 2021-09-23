البرياني الهندي بالدجاج

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 سبتمبر 2021, 02:00 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

المطبخ الهندي مليء بالأصناف المختلفة، وأبرزها البرياني سواء كانت باللحم أو الدجاج، ونقدم لك هذه المرة طريقة عمل البرياني الهندي بالدجاج، حسب موقع «موضوع».

المكوّنات:
كوبان من الأرز البسمتي.
دجاجة مقطعة يفضّل أن تقطّع إلى ثماني قطع.
بصلتان.
أربعة فصوص من الثوم.
ملعقتان كبيرتان من خليط التوابل البرياني الهندي.
فلفل أخضر حارّ -حسب الرغبة-.
قطعة مفرومة من الزنجبيل الأخضر.
كوب صغير من الزيت.
ملح -حسب الرغبة-.

طريقة التحضير:
وضع مقدار الزيت في قدر مناسب ووضعه على النار.
وضع قرن الفلفل وتحميره، ثمّ إضافة البصل إلى القدر وتركه إلى أن يذبل.
إضافة كل من الزنجبيل والثوم إلى القدر وتحريك المكونات جميعها إلى أن يصبح لون المكوّنات مائلًا إلى الأشقر.
إضافة قطع الدجاج والاستمرار في تقليبها إلى أن تتحمّص ويتصفّى ماؤها.
إضافة التوابل الهنديّة وتقليب جميع المكوّنات لمدّة دقيقة.
إضافة كمية مناسبة من الماء بحيث تكون كافية حتى ينضج الدجاج.
غسل الأرزّ وسلقه في ماء مغليّ وإضافة الزيت، والملح، وتركه حتى ينضج نصف نضج.
إضافة الملح إلى خليط الدجاج.
ترك خليط الدجاج لمدّة دقيقة، ثم سكب ثلاثة أرباع مقدار الأرزّ المسلوق.
تقليب الأرزّ مع خليط الدجاج.
إضافة الربع الأخير من الأرزّ في أعلى القدر دون تقليبه.
تغطية القدر وتركه على نار هادئة إلى أن ينضج الأرزّ تمامًا.
إضافة القليل من الزعفران حتى تتكوّن الألوان المختلفة من أبيض وأشقر وأصفر.
وضع الأرزّ في الطبق، ثم رصّ الدجاج عليه ونثر الأرزّ الأبيض والأصفر على الوجه.
تزيين الطبق بالمكسرات أو بالكزبرة والبقدونس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركا تجيز إعطاء جرعة ثالثة من لقاح «فايزر» للمسنين والمعرضين للخطر
دولى
«يوفنتوس» يقتنص فوزه الأول في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
الجزائر تقرر الغلق الفوري لمجالها الجوي أمام الطيران المدني والعسكري المغربي
عربى
القضاء السويسري ينهي الجدل حول شكل كبسولات «نسبريسو»
اقتصاد
الدبيبة أمام متظاهرين في ميدان الشهداء: «أنتم تقررون من يحكم بالانتخابات»
ليبيا
بليحق: قرار سحب الثقة من الحكومة متعلق بالاتفاقات طويلة الأمد أو أي إجراءات من ...
ليبيا
حكومة الدبيبة «دون ثقة»: إشكالات دستورية وقانونية.. وتساؤلات حول مصير الانتخابات
ليبيا
رسميا.. تحديد موعد مباراتي مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
غسان سلامة: بعض أفراد الطبقة الحاكمة لا يريدون إتمام الانتخابات
ليبيا
وزير العمل: وقعنا في القاهرة اتفاقات وعقودا بـ19 مليار دينار
ليبيا
«دويتشه فيله»: الانقسامات منحت سيف القذافي «فرصة حقيقة» للعودة السياسية
ليبيا
مواطن يعثر على هيكل عظمي لديناصور في الصحراء الليبية
علوم وتكنولوجيا
الغويل: تمويل إعادة الإعمار من الصناديق الخاصة والشراكات الدولية
ليبيا
مدبولي: لا ينبغي لأي دولة التدخل بوجود فعلي أو التأثير على صنع القرار في ليبيا
ليبيا
العكاري يكشف سبب تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار
ليبيا
في رسالة إلى الكبير .. مخاوف وتوصيات لجنة خبراء الاقتصاد الليبية
ليبيا
سؤال حائر منذ 2014.. لماذا توقف فتح المقاصة المصرفية ومتى تعود؟
ليبيا
خيرية حفالش: ليس هناك ما يمنع ترشح المرأة الليبية للرئاسة
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيراري تستعين بمحركات التيربو