البرياني الهندي بالدجاج

(أرشيفية: الإنترنت)

المطبخ الهندي مليء بالأصناف المختلفة، وأبرزها البرياني سواء كانت باللحم أو الدجاج، ونقدم لك هذه المرة طريقة عمل البرياني الهندي بالدجاج، حسب موقع «موضوع».

المكوّنات:

كوبان من الأرز البسمتي.

دجاجة مقطعة يفضّل أن تقطّع إلى ثماني قطع.

بصلتان.

أربعة فصوص من الثوم.

ملعقتان كبيرتان من خليط التوابل البرياني الهندي.

فلفل أخضر حارّ -حسب الرغبة-.

قطعة مفرومة من الزنجبيل الأخضر.

كوب صغير من الزيت.

ملح -حسب الرغبة-.