ستيك سلمون في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 سبتمبر 2021, 04:30 مساء

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير ستيك السلمون الشهي والمغذي مع البطاطا لإعداده في مطبخكِ والاستمتاع بمذاقه الشهي وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
كوب معدنوس.
فصا ثوم.
زعتر.
ملعقة ونصف بابريكا حارة.
نصف ملعقة صغيرة فلفل حار.
ملح.
فلفل أسود.

للتتبيل:
ربع كوب زيت زيتون.
شريحة لحم سمك السلمون.
ثمرتا بطاطا صغيرتان مقطعتان ومطهيتان على البخار.
ليمونة خضراء مقسمة إلى أربعة أرباع.

طريقة التحضير
- في محضرة الطعام، يضاف المعدنوس وفصوص الثوم والزعتر والبابريكا ورقائق الفلفل الحار، ويتبل بالملح والفلفل الأسود وزيت الزيتون، ويخلط حتى يصبح بقوام المعجون.
- توضع شريحة سمك السلمون في طبق وتفرك بالمعجون وتنقع لساعتين على الأقل.
- في مقلاة ساخنة فيها زيت الزيتون، توضع ستيك السلمون وتطبخ لـ4 دقائق لكل جانب.
- في نفس القدر مع ستيك السلمون، تشوح البطاطا حتى يصبح لونها بنيًّا ويصبح طبقك جاهزًا للتقديم.
 

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