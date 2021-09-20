برغل بالكوسة

البرغل بالكوسة على الطريقة السورية من الوصفات الشامية القديمة وهي عبارة عن قطع كوسة مطبوخة مع لحمة وبرغل خشن، وهي وصفة سهلة وسريعة وغنية بالمعادن المفيدة للجسم. تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

2 كوب برغل.

4 أكواب ماء.

نصف كيلو كوسة مقطعة مكعبات.

ربع كيلو لحم مفروم.

ملح حسب الذوق.

رشة فلفل اسود.

2ملعقة سمنة.

طريقة التحضير

- في طنجرة نضع السمنة ونحميها ثم نضيف فوقها اللحمة ونحركها حتى تنضج.

- نضيف الملح والفلفل الأسود ونحرك، ومن ثم نضيف الكوسة ونقلبها ونغطيها ٥ دقائق، وبعدها نضيف الماء ونتركه حتى يغلي.

- أخيرًا نضيف البرغل المغسول والمصفى ونحركها ونغطيها لتنضج وتصبح جاهزة للتقديم.

