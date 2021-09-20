كبة الأرز من المطبخ الفلسطيني

من المعروف أن كبة الأرز الفلسطينية من أطيب الأصناف، حيث اعتدنا أن الكبة بالبرغل، ولكن وصفتنا اليوم بعجينة الأرز ومحشوة باللحم والبصل والمعدنوس مذاقها مميز وقرمشتها رائعة.

المكونات

للعجينة:

2 كوب أرز مصري.

4 أكواب ماء.

نصف ملعقة كركم.

ملعقة ملح.

للحشوة:

نصف كيلو لحم مفروم.

3 بصلات مفرومة ناعمًا.

ملح حسب الذوق.

رشة فلفل.

رشة سبع بهارات.

نصف كوب معدنوس مفروم.

3ملاعق زيت.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

- نجهز الحشوة، فنضع في مقلاة ثلاث ملاعق من الزيت وفوقها البصل ونقلبه حتى يذبل.

- ثم نضيف اللحم والملح والفلفل وسبع بهارات ونقلبها ونتركها تنضج تمامًا.

- نضيف المعدنوس نقلبها ونرفعها عن النار ليبرد جانبًا.

- في طنجرة نضع الأرز المغسول والمصفى وفوقه نضع الملح والكركم و4 أكواب ماء مغلي ونتركها تغلي وتنضج.

- بعد أن تنضج نقلبها مع هرسها ونتركها تبرد.

بعد أن تبرد نمسح يدينا بالزيت ونعجنها جيدًا حتى نحصل على عجينة أرز طرية وناعمة.

- ثم نبدأ بتشكيلها كرات ونفتح كل كرة ونحشيها باللحمة التي أحضرناها ونكبكبها ثم نحمي الزيت ونقليها حتى تكتسب اللون الذهبي وتصبح جاهزة للتقديم.

