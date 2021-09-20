كبة الأرز من المطبخ الفلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 سبتمبر 2021, 11:57 صباحا

من المعروف أن كبة الأرز الفلسطينية من أطيب الأصناف، حيث اعتدنا أن الكبة بالبرغل، ولكن وصفتنا اليوم بعجينة الأرز ومحشوة باللحم والبصل والمعدنوس مذاقها مميز وقرمشتها رائعة.

المكونات
للعجينة:
2 كوب أرز مصري.
4 أكواب ماء.
نصف ملعقة كركم.
ملعقة ملح.
للحشوة:
نصف كيلو لحم مفروم.
3 بصلات مفرومة ناعمًا.
ملح حسب الذوق.
رشة فلفل.
رشة سبع بهارات.
نصف كوب معدنوس مفروم.
3ملاعق زيت.
زيت للقلي.

طريقة التحضير
- نجهز الحشوة، فنضع في مقلاة ثلاث ملاعق من الزيت وفوقها البصل ونقلبه حتى يذبل.
- ثم نضيف اللحم والملح والفلفل وسبع بهارات ونقلبها ونتركها تنضج تمامًا.
- نضيف المعدنوس نقلبها ونرفعها عن النار ليبرد جانبًا.
- في طنجرة نضع الأرز المغسول والمصفى وفوقه نضع الملح والكركم و4 أكواب ماء مغلي ونتركها تغلي وتنضج.
- بعد أن تنضج نقلبها مع هرسها ونتركها تبرد.
بعد أن تبرد نمسح يدينا بالزيت ونعجنها جيدًا حتى نحصل على عجينة أرز طرية وناعمة.
- ثم نبدأ بتشكيلها كرات ونفتح كل كرة ونحشيها باللحمة التي أحضرناها ونكبكبها ثم نحمي الزيت ونقليها حتى تكتسب اللون الذهبي وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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