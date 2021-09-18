حضري بازين بالقلاية

تتعدد طرق إعداد البازين باختلاف الإضافات التي تحظى بها، وهي أكلة ليبية تقليدية ومشهورة.

وهنا نقدم لك طريقة إعداد البازين بالقلاية، لتعديها في مطبخك، حسب وصفة «فتافيت».

المكونات:

كأسا سميد رطب

كأس نشاء السميد

لتر ماء

القلاية:

اللحم

ماء

زيت زيتون

الفلفل الأسود والملح

عسل

طريقة التحضير:

في الليلة التي تسبق التحضير نضع في أناء كأسي سميد رطب كل ساعتين نسكب الماء ونبدل ماء جديدا.

ثم نأخذ كأس نشاء من السميد.

صباح يوم التحضير نسكب الماء بأكمله ثم نضع الخليط في إناء الطهي ونضيف له القليل من الملح ونبدأ في التحريك إلى حين الحصول على عجينة متماسكة وناضجة.

نضيف لها 3 ملاعق زيت ونقوم بخلط العجين جيدًا قبل أن نضعها من فوق النار.