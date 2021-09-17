حلوى القرينات

حلوى القرينات أو الهلاليات الليبية (الإنترنت)

من المطبخ الليبي التقليدي، نقدم إليك اليوم طريقة تحضير حلوى القرينات أو الهلاليات.

المكونات

6 أكواب دقيق

كوب زبد أو سمن

كوب زيت

كوب ماء ورد

ملعقتان بيكنج بودر

كوبان من اللوز

سكر