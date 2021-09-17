من المطبخ الليبي التقليدي، نقدم إليك اليوم طريقة تحضير حلوى القرينات أو الهلاليات.
المكونات
6 أكواب دقيق
كوب زبد أو سمن
كوب زيت
كوب ماء ورد
ملعقتان بيكنج بودر
كوبان من اللوز
سكر
الطريقة
عدا الدقيق، تضاف كل المواد إلى بعضها وتخلط المواد مع بعضها ويضاف لها مقدار الدقيق وتعجن حتى تتكون عجينة متماسكة.
تفرد العجينة بواسطة اليد على طاولة العمل أو بواسطة العصا، والأفضل أن يتم ذلك بين ورقتي نايلون لتسهيل عملية الفرد ثم تقطع العجينة إلى دوائر بواسطة قطاعة دائرية.
توضع حافة القطاعة على مسافة قريبة من حافة كل دائرة تم تقطيعها سابقا، ويتم قطع قطعة جديدة من كل دائرة بشكل قوس نصف دائري.
تفصل القطعة التي تم تقطيعها عن باقي العجينة،تصف القطع بعد الانتهاء من تزيينها في صينية الفرن ثم توضع في الرف الأوسط من الفرن على نار متوسطة حتى تنضج.
تخرج عندها من الفرن وتترك لتبرد، ثم تغطى بالسكر الناعم وتصبح جاهزة للتقديم.. وصحتين.