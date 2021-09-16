شطيطحة الدجاج الجزائرية

(أرشيفية: الإنترنت)

تُعدّ أكلة أو طبخة شطيطحة الدجاج من الأكلات التقليدية الشهيرة في بلاد المغرب العربي وخاصةً الجزائر، فهي أكلة لذيذة وشهيّة يصنعونها في المناسبات والجمعات العائلية.

ونقدم لك طريقة عمل شطيطحة الدجاج، حسب موقع «موضوع».

المكونات:

أربع قطع من الدجاج متوسطة الحجم أو دجاجة كاملة متوسطة الحجم مقطّعة إلى أربع قطع.

كوب ونصف من عصير الليمون الطازج، نعصره ونُصفّيه جيدًا.

رأس من الثوم الجاف، متوسّط الحجم.

ملعقة من الملح الناعم، ويفضّل أن يكون منخولًا من الشوائب.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون طحنًا ناعمًا.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الزعفران لإعطاء اللون.

ضمة صغيرة من أوراق البقدونس.

زيت الذرة الصافي.

كوب من الحمص الجاف، ويُفضّل أن يكون منقوعًا من مُدّة.

توابل أو بهارات مشكلة حسب الرغبة.

الطماطم المجففة وتُسمّى عند الجزائريين المصبرة.

طريقة التحضير:

نضع وعاءً كبيرًا على نار هادئة، ومن ثمّ نضع فيها بعض الزيت والملح، ونضع قطع الدجاج ونقلبها بهدوء حتى يتغيّر لونها وتتحمّر من جميع الأطراف.

ننقع شعرات الزعفران بالماء، ومن ثمّ نهرسها جيدًا ونضيفها إلى الدجاج.

نهرس الثوم جيدًا، ونضيفه إلى الدجاج مع الحمص، والبهارات المشكلة، والفلفل، والزنجبيل، والكمون. نضيف الطماطم الجافة على الدجاج أيضًا مع التقليب حتى يختلط كل شيء مع بعضه البعض.

بعد إضافة كل المكوّنات للدجاج، نُغطّي القدر ونتركه على نار هادئة مع التقليب بين فترة وأخرى، وإذا تطلّب الأمر أن نُضيف بعض الماء للقدر حتى لا يلتصق الدجاج به.

نفرم ضمة البقدونس فرمًا ناعمًا ثمّ نضعها جانبًا.

بعد الانتهاء من تحضير الشطيطحة نضع بعض قطع الدجاج في طبق التقديم، ونرشّ عليها البقدونس، ونقدّمه مع الأرز الأبيض المفلفل أو الخبز البلدي.

ملاحظة: نضيف الزعفران فقط لإعطاء اللون؛ أي يُمكن الاستغناء عنه إذا لم يكن متوفرًا أو متواجدًا في المنزل.