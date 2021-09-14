فطيرة البيض والسوسيس والجبن

نُقدِّم إليكِ اليوم طريقة تحضير فطيرة البيض بالسوسيس لإعدادها في مطبخكِ بسهولة وتقديمها لأسرتكِ على الفطور.

المكونات

رغيف عيش باجيت كبير مقطع مكعبات.

كوبا جبن شيدر مبشور.

كوب سوسيس مقطع شرائح.

ثماني بيضات.

كوبا حليب.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

ثمرة فلفل أخضر مقطع.

بصلة خضراء مقطعة.

طريقة التحضير

- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

- تدهن صينية بقليل من الزيت.

- ترص نصف كمية العيش في الصينية وفوقها نصف كمية السوسيس ثم نصف كمية الجبن الشيدر ثم تكرر العملية.

- في وعاء عميق يخفق البيض مع الحليب والملح والفلفل والبصل والفلفل الأخضر، ثم يصب على سطح العيش والسوسيس والجبن.

- ضعي ماء داخل الصينية الخاصة بالفرن، وتوضع صينية فطيرة البيض فوقها في المنتصف.

- يترك في الفرن لمدة 60 دقيقة أو حتى ينضج البيض.

