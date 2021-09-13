بيتي فور اللوز

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 سبتمبر 2021, 11:59 صباحا

يعرف البيتي فور باللوز بأنه من الحلويات السهلة، التي لا تحتاج لمكونات كثيرة، وطعمها لذيذ، تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
300غرام لوز مقشر ومطحون.
300غرام سكر بودرة.
4 بياض بيض.
3 ملاعق صغيرة ماء ورد.
لوز حب للزينة.

طريقة التحضير
- في وعاء نخلط اللوز المطحون مع السكر البودرة وماء الورد ونحرك حتى تمتزج المكونات تمامًا.
- في الخفاقة نضع بياض البيض ونخفقه ليصبح لونه أبيض ويتضاعف حجمه ثم نضيفه للوز والسكر ونحرك حتى تختلط المكونات جيدًا.
- نفرغها في كيس الزينة ونبدأ بتشكيلها على ورق زبدة في صينية ثم نزينها بحبات اللوز.
- نضع البيتي فور في الفرن على درجة ١٨٠ حتى يصبح لونه ذهبيًّا ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

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