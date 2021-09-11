لبنة شهية من صنع يديك

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 سبتمبر 2021, 05:05 مساء

اللبنة من أنواع الجبن التي يقبل عليها الجميع، نقدم إليك اليوم طريقة تحضيرها في المنزل في خطوات سريعة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
ربع كيلو حليب بودرة
لتر ماء
علبة زبادي
ملعقة ملح
حبة البركة
زيت زيتون للتقديم

طريقة التحضير
- يذاب حليب البودرة في الماء، ويضاف إليه الملح.
- يقلب الخليط جيدًا، ثم يرفع على النار حتى يدفأ ثم يرفع المزيج من على النار، ثم يضاف إليه الزبادي.
- تخلط جميع المكونات جيدًا حتى تتجانس ويُغطى الوعاء بإحكام، ويلف بفوطة نظيفة، ثم يوضع في كيس نايلون.
- يوضع الوعاء في فرن دافئ لمدة ليلة كاملة وفي اليوم التالي تضاف حبة البركة.
- تخلط جيدًا، ثم توضع في الطبق وتصبح جاهزة للتقديم.

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