أرز بالكفتة والصنوبر

تعرفي معنا على طريقة تحضير كرات الكفتة مع الأرز والصنوبر، وأعديه لكل أفراد أسرتك، حسب «فتافيت».
المكونات:
500 غرام لحم مفروم
حبة متوسطة بصل مفروم
1/2 كوب معدنوس مفروم ناعم
1/4 كوب بقسماط
ملعقة صغيرة بهار مشكل
ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة قرفة
ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
2 ملعقة كبيرة زيت ذرة
2 حبة كبيرة طماطم مقشر مفروم ناعم
ملعقة كبيرة معجون طماطم
3 أكواب أرز
2 ملعقة كبيرة زبدة
2 ملعقة كبيرة زيت ذرة
1/2 كوب شعيرية
3 1/2 كوب ماء
3 ملعقة صغيرة ملح
دقيق
طريقة التحضير:
في طبق ضعي اللحم، البصل، المعدنوس، البقسماط، البهار، الكمون، القرفة ،الملح و الفلفل قلبي المكونات لتختلط جيدا مع الضغط عليها لعجنها وذلك يساعد على تجانسها مع بعضها شكلي الكفتة إلى كرات مقاس ٣ سم تقريبا.
انثري الدقيق على الكرات لتتغطى بطبقة خفيفة، في قدر مناسب سخني الزيت، وأضيفي كرات الكفتة، وقلبيها بهدوء على جميع الجوانب إلى أن تنضج، ثم أخرجيها واتركيها جانبا.
في نفس القدر، ضعي الطماطم والمعجون وقلبي لتحصلي على صلصة ناعمة، قد تحتاجين إضافة قليل من الماء وذلك حسب الطماطم التي تستعمليها.
أعيدي الكفتة إلى الصلصة واتركيها على نار متوسطة لحوالي ١٥ دقيقة لتتسبك. أضيفي قليل جدا من الماء حسب الحاجة ثم اغسلي الأرز وانقعيه بضع دقائق.
في قدر متوسطة الحجم سخني الزبدة والزيت، أضيفي الشعيرية وقلبي بهدوء لتصبح الشعيرية ذهبية اللون، أضيفي الأرز وقلبيه مع الشعيرية بهدوء ليتشرب نكهة طيبة ويتغطى كل حبات الأرز بالدهن، أضيفي الملح والماء دعيه يغلي بقوة لمدة ٢ دقيقة ثم غطي القدر واتركيه على نار هادئة ١٠ دقائق لينضج تماما.
ضعي الأرز فوق كرات الكفتة مع الضغط عليه بهدوء ليتجانس مع الكرات.
اقلبي الأرز والكفتة على طبق التقديم، زينيه حسب الرغبة وقدميه ساخنا.. وصحتين.