أرز بالكفتة والصنوبر

كرات الكفتة مع الأرز والصنوبر (الإنترنت)

تعرفي معنا على طريقة تحضير كرات الكفتة مع الأرز والصنوبر، وأعديه لكل أفراد أسرتك، حسب «فتافيت».

المكونات:

500 غرام لحم مفروم

حبة متوسطة بصل مفروم

1/2 كوب معدنوس مفروم ناعم

1/4 كوب بقسماط

ملعقة صغيرة بهار مشكل

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 ملعقة كبيرة زيت ذرة

2 حبة كبيرة طماطم مقشر مفروم ناعم

ملعقة كبيرة معجون طماطم

3 أكواب أرز

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة زيت ذرة

1/2 كوب شعيرية

3 1/2 كوب ماء

3 ملعقة صغيرة ملح

دقيق