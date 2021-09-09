لا تضعي البيتزا في الفرن لهذا السبب

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حذر خبير في الوجبات السريعة من وضع البيتزا في الفرن، وشارك في الوقت نفسه أفضل طريقة لتحضير هذا الطبق المفضل لدى الكثيرين.

وأوضح أليكسيس كورونا سبب أهمية عدم طهي البيتزا في الفرن، لأن هذا الأمر يفسد الطبق الإيطالي الشهير، وقال إن أفضل طريقة لطهي البيتزا هي على الشواية، وفق «24».

وقال أليكسيس «ما تفعله هو أنك تضع البيتزا في الفرن، وتصل إلى أعلى درجة حرارة في الرف العلوي للفرن، وما يحدث هو أن الجو حار جدا لدرجة أنك تشوي القاعدة بسرعة، وهذا لا يمنح العجين الوقت الكافي لينتفخ».

وقارن أليكسيس نوعين من البيتزا، إحداهما مطبوخة على الشواية والأخرى في الفرن، وفي إشارة إلى البيتزا المطبوخة في الفرن، قال «طعمها أشبه ببيتزا السوبر ماركت، مثل البيتزا المجمدة».

ولطالما قال كبار طهاة البيتزا إن البيتزا المصنوعة من الصفر أفضل في الشواية لأن الأفران ليست ساخنة بدرجة كافية، ومع ذلك، فقد شارك الطباخ الإيطالي فرانشيسكو مازي نصيحة حول ما يمكنك فعله إذا لم يكن لديك مكان للشواية.

وأوصى الطاهي بما يلي «لإعداد قشرة شهية ولذيذة، تأكد من ضبط الفرن على أعلى درجة حرارة (250 درجة مئوية)، وتختلف أوقات طهي البيتزا، لكنني أوصي بوضع البيتزا في قاع الفرن لمدة ثماني دقائق، ثم أنقلها لأعلى إلى الرف الأوسط لمدة ثماني دقائق أخرى للحصول على قشرة مقرمشة لذيذة».