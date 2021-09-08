كعكة الذرة بالبرتقال الشهية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 سبتمبر 2021, 12:25 مساء

نقدم إليكِ طريقة سهلة وسريعة لتحضير كعكة الذرة بالبرتقال الشهية لإعدادها في مطبخك والاستمتاع بمذاقها وفقا لموقع «انتي وبس».

المكونات
½ كوب زيت
2 بيضة كبيرة
ملعقة صغيرة فانيليا
كوب سكر
½ كوب عصير برتقال
¼ 1 كوب دقيق
½ كوب دقيق ذرة
2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
½ ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة بشر برتقال 1/3
كوب سكر للوجه.

طريقة التحضير
- سخني الفرن عند درجة حرارة 180، ثم ادهني قالب الكيك بالزبدة في وعاء، واخلطي الزيت والبيض والفانيليا والسكر وعصير البرتقال جيدا، وأضيفي الدقيق ودقيق الذرة والبيكنج بودر والملح وبشر البرتقال واخلطيهم جيدا بالمضرب، وصبي الخليط في الصينية ثم رشي 1/3 كوب السكر على الوجه، بعد ذلك ضعي الصينية في الفرن لمدة 35 -40 دقيقة، ثم أخرجي صينية الكيك واتركيها تبرد وتصبح جاهزة للتقديم.

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