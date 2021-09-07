إسباجتي بالجمبري

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021, 04:39 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير المعكرونة الإسباجتي بالجمبري والسبانخ لإعدادها في مطبخك والاستمتاع بمذاقها الشهي وذلك وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات
نصف كيلو معكرونة.
ربع كيلو جمبري بعد التنظيف والتقشير.
ربع كيلو سبانخ.
ربع كوب (80 مل) ماء.
12 ثمرة طماطم كرزية مقطعة نصفين.
بصلة صغيرة مفرومة ناعمًا.
2 فص ثوم مهروس.
2 ملعقة كبيرة زبد في درجة حرارة الغرفة.
ملعقة كبيرة زيت زيتون.
½ ملعقة صغيرة (2.5 غم) فلفل أحمر حار مجفف مجروش.
¾ كوب (150 غم) جبن بارميزان مبشور.
ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير
- اسلقي المعكرونة في إناء من الماء المغلي والمملح، واتركيها حتى تنضج، ثم صفيها من الماء.
- على نار متوسطة، ضعي الزبد والزيت، واتركيهما حتى يذوب الزبد.
- أضيفي البصل والثوم، وقلبي لمدة دقيقتين، ثم أضيفي الجمبري والملح والفلفل الأسود والفلفل الحار، وقلبي جيدًا.
- أضيفي الماء، واتركيه حتى يغلي، ثم اخفضي النار وقلبي لمدة 3 دقائق وأضيفي الطماطم والسبانخ، وقلبي لمدة 3 دقائق، ثم أضيفي المعكرونة وقلبي لمدة دقيقتين وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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