برغر السمك

السمك من الوجبات المغذية، التي تعمل على إمداد الجسم بالبروتين والأوميغا ثري والفوسفور، الذي يقوي المناعة ويقوي الجسم، لذلك نُقدِّم إليكِ طريقة تحضير برغر السمك الشهي لإعداده في مطبخكِ وتقدميه لعائلتكِ بشكل مختلف، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».



المكونات

نصف كيلو سمك فيليه.

ربع كوب دقيق أبيض.

بيضة كبيرة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بهارات سمك.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

زيت للقلي.

للتغطية.

بقسماط.

2 بيضة مخفوقة.



طريقة التحضير

- في وعاء الكبة، نضع السمك والبيض والدقيق، ونفرمه جيدًا حتى ينعم ونتبل خليط السمك بالملح والكمون والثوم البودرة والبصل البودرة وبهارات السمك، ونخلطه جيدًا.

- نشكل خليط السمك على هيئة أقراص متوسطة الحجم.

- نضع البيض المخفوق في بولة، والبقسماط في طبق مسطح وواسع ونغمس أقراص السمك في البيض من الجانبين، ثم نضعه في البقسماط ليغطيه تمامًا.

- نرص برغر السمك في صينية واسعة، وندخله الثلاجة لمدة نصف ساعة.

- في مقلاة واسعة وعلى نار متوسطة، نضع الزيت حتى يسخن.

- نقلي أقراص البرغر في الزيت، ونقلبها على الجانبين حتى تكتسب اللون الذهبي.

- نرفع برغر السمك على ورق مطبخ ليتخلص من الزيت الزائد ويصبح جاهزًا للتقديم.