كيكة البسكويت في خطوات سهلة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 سبتمبر 2021, 11:58 صباحا
(أرشيفية: الإنترنت)

كيكة البسكويت دون فرن سهلة وسريعة، وهي عبارة عن طبقات بسكويت وطبقات خليط بيض وحليب ونشاء وفانيليا مطبوخة كالمهلبية ودون فرن، تُقدَّم باردة تعرفي إلى طريقة تحضيرها معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
بيضتان
كوب سكر
ظرف فانيليا
3 ملاعق طحين
3 ملاعق نشاء
لتر حليب
نصف قالب زبدة
بسكويت سادة الكمية حسب الحاجة

طريقة التحضير
- نخفق البيض مع السكر جيدًا حتى يصبح المزيج أبيض اللون.
- نضيف الفانيليا ثم الطحين فالنشاء مع الاستمرار بالخفق حتى تمتزج جيدًا.
- نضيف الحليب بالتدريج مع التحريك كي نزيل التكتلات تمامًا.
- نضع المزيج على النار ونتركه حتى يغلي مع التحريك حتى يتماسك القوام.
- نطفئ النار ونضيف الزبدة مع التحريك ستذوب من حرارة الخليط.
- الآن نحضر صينية أو قالب تشيز كيك ونصف في قعره طبقة بسكويت ثم خليط ثم بسكويت ثم خليط نكمل على هذا النحو حتى تنتهي الكمية.
- آخر طبقة تكون خليطا وعلى وجهها نرش البسكويت المطحون وندخل القالب البراد لساعتين حتى يجمد القوام.
- بعدها نخرجه ونفك القالب ونرش على جوانبه بسكويت مطحون ويقدم في طبق التقديم وصحة وهنا.

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