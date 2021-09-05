شرائح اللحم بالخضار

شرائح اللحم بالخضار على الطريقة الصينية (الإنترنت)

تعرفي معنا على طريقة تحضير شرائح اللحم بالخضار على الطريقة الصينية، وفق «بسمتي».

المقادير

200 غرام لحم عجل مقطع إلى أصابع.

150 غرام جزر مقشر ومقطع أصابع.

150 غرام كوسة مقطعة إلى أصابع.

ثمرة فلفل أحمر مقطعة إلى أصابع.

½ ثمرة فلفل أخضر مقطعة إلى أصابع.

50 غرام زنجبيل طازج مفروم.

100 غ (⅔ كوب) ذرة معلبة.

1 لتر (4 كوب) ماء ساخن.

ستة فصوص ثوم مقطع إلى شرائح.

ملعقتا طعم زيت نباتي.

ملعقة طعم زيت سمسم.

صلصة الصويا.

ملعقتا طعام طحين.

فلفل أسود حسب الرغبة.

ملح حسب الرغبة.