شرائح اللحم بالخضار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 سبتمبر 2021, 12:29 مساء
شرائح اللحم بالخضار على الطريقة الصينية (الإنترنت)

تعرفي معنا على طريقة تحضير شرائح اللحم بالخضار على الطريقة الصينية، وفق «بسمتي».

المقادير
200 غرام لحم عجل مقطع إلى أصابع.
150 غرام جزر مقشر ومقطع أصابع.
150 غرام كوسة مقطعة إلى أصابع.
ثمرة فلفل أحمر مقطعة إلى أصابع.
½ ثمرة فلفل أخضر مقطعة إلى أصابع.
50 غرام زنجبيل طازج مفروم.
100 غ (⅔ كوب) ذرة معلبة.
1 لتر (4 كوب) ماء ساخن.
ستة فصوص ثوم مقطع إلى شرائح.
ملعقتا طعم زيت نباتي.
ملعقة طعم زيت سمسم.
صلصة الصويا.
ملعقتا طعام طحين.
فلفل أسود حسب الرغبة.
ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير
نسخن في طنجرة الزيت النباتي وزيت السمسم ونقلب فيها نصف كمية الثوم والزنجبيل لمدة 30 ثانية، ثم نضيف الجزر ونقلب لدقيقتين.
نضيف اللحم والملح والفلفل مع التحريك ثم نغطي الطنجرة وندعها على النار لمدة 10-15 دقيقة حتى ينضج اللحم.
نضيف الفلفل الأحمر والأخضر والكوسةونغطي الطنجرة وندعها على النار لمدة خمس دقائق.
نضيف الطحين مع التحريك، ثم نضيف الماء الساخن ونغطي الطنجرة وندعها على النار لمدة عشر دقائق مع التحريك من حين لآخر.
نضيف الذرة وصلصة الصويا مع التحريك الجيد.. يقدم الطبق مع الأرز.. وصحتين.

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