لانشون دجاج منزلي صحي

لانشون الدجاج نقدمه لك اليوم دون إضافات كثيرة، وصفة سهلة وسريعة تُقدَّم على الفطور أو العشاء، وهي مناسبة لساندويتش الأطفال للمدارس وصحية ولذيذة.
تعرفي على طريقة تحضير لانشون الدجاج معنا، وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
2 كيلو دجاج
بصلة كبيرة
جزرة مقطعة
ورق غار
5 ملاعق جيلاتين بقري
كوب ونصف مرق دجاج
البهارات:
ملح
فلفل
بصل بودرة
ثوم بودرة
بابريكا
أوريغانو
مكعب مرق دجاج
سبع بهارات
طريقة التحضير
- نضع في طنجرة كلًا من الدجاج وبصلة مقطعة وجزرة وملعقتي ملح وملعقة سبع بهارات وورق غار وماء ونسلقها جيداً.
- بعد السلق نخرج الدجاج ونزيل العظم والجلد ونصفي المرق ونضعه جانبًا.
- نضع كوب ونصف مرق دجاج ونحل به ٥ ملاعق جيلاتين بقري.
- في محضرة الطعام نضع الدجاج والمرق والبهارات السابقة ومكعب مرق الدجاج ونخلطها جيدًا لنحصل على مزيج طري.
- نفرغ المزيج في قوالب أسطوانية يسهل قصها كالكرتون ونغطيها وندخلها البراد يومًا كاملًا.
- بعد يوم نخرجه من القوالب ونقطعه ونقدمه مع طماطم أو خس أو أي نوع خضار نفضله وصفة سهلة ونظيفة شغل بيت وصحية لا تحتوي على مواد حافظة.