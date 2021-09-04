لانشون دجاج منزلي صحي

لانشون الدجاج نقدمه لك اليوم دون إضافات كثيرة، وصفة سهلة وسريعة تُقدَّم على الفطور أو العشاء، وهي مناسبة لساندويتش الأطفال للمدارس وصحية ولذيذة.

تعرفي على طريقة تحضير لانشون الدجاج معنا، وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

2 كيلو دجاج

بصلة كبيرة

جزرة مقطعة

ورق غار

5 ملاعق جيلاتين بقري

كوب ونصف مرق دجاج

البهارات:

ملح

فلفل

بصل بودرة

ثوم بودرة

بابريكا

أوريغانو

مكعب مرق دجاج

سبع بهارات