مسخن الباستا

مسخن الباستا وجبة شهية (الإنترنت)

الباستا من المعجنات المنتشرة حول العالم، واليوم نقدم لك طريقة تحضير مسخن الباستا في خطوات بسيطة وسهلة، فتعرفي عليها معنا.

المكوّنات والمقادير:

معكرونة على شكل أقلام كبيرة أي بيني باستا - 500 غرام (أي كيس)

صنوبر محمّص - ربع كوب

لتحضير خلطة الدجاج:

صدر دجاج دون عظم - 500 غرام

زيت زيتون - ربع كوب

بصل كبير الحجم، مقطّع إلى شرائح رفيعة - 1

عصير ليمون حامض - ربع كوب

سماق - 3 ملاعق كبيرة

فلفل أسود - بحسب الرغبة

ملح - بحسب الرغبة

لتحضير صلصة الباستا:

قشطة - علبة

كريمة سائلة - كوب

ثوم مقطّع إلى شرائح رفيعة - فصّان

زبد - 50 غرامًا

سماق - ملعقة كبيرة

جبن موزاريلا - نصف كوب

معجون طماطم - ملعقة كبيرة

فلفل أسود - بحسب الرغبة

ملح - بحسب الرغبة

الطريقة:

- اسلقي المعكرونة في قدر من الماء المغلي بحسب التعليمات المدوّنة على العبوة.

- صفّي المعكرونة واتركيها جانبًا.

- لتحضير خلطة الدجاج: قطّعي صدور الدجاج إلى شرائح رفيعة.

- في قدر، حمّي زيت الزيتون وقلّبي شرائح الدجاج مع نصف كمية البصل ورشّة ملح وفلفل أسود.

- عندما يبدأ الدجاج بالنضوج، أضيفي عصير الليمون الحامض والسماق.

- عدّلي مذاق الملح والفلفل الأسود بحسب الرغبة.

- أضيفي كمية البصل المتبقية وقلّبي لـ3 دقائق إلى أن يذبل البصل.

- ارفعي مزيج الدجاج عن النار وضعيه جانبًا.

- لتحضير صلصة الباستا: في قدر، قلّبي شرائح الثوم في الزبد لمدّة دقيقة.

- ضعي القشطة ومعجون الطماطم والكريمة.

- قلّبي المكونات جيدًا حتى يغلي المزيج ويكثف.

- نكّهي بالملح والفلفل الأسود والسماق.

- ضعي المعكرونة واخلطيها جيدًا مع الصلصة.

- أضيفي جبن الموزاريلا وحرّكي.

- اسكبي الباستا مع الصلصة في طبق التقديم.

- ضعي الدجاج المسخن فوق الباستا وزيّني بحبات الصنوبر ورشّة بقدونس وبالعافية.