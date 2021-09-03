مسخن الباستا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 سبتمبر 2021, 10:26 صباحا
مسخن الباستا وجبة شهية (الإنترنت)

الباستا من المعجنات المنتشرة حول العالم، واليوم نقدم لك طريقة تحضير مسخن الباستا في خطوات بسيطة وسهلة، فتعرفي عليها معنا.

المكوّنات والمقادير:
معكرونة على شكل أقلام كبيرة أي بيني باستا - 500 غرام (أي كيس)
صنوبر محمّص - ربع كوب

لتحضير خلطة الدجاج:
صدر دجاج دون عظم - 500 غرام
زيت زيتون - ربع كوب
بصل كبير الحجم، مقطّع إلى شرائح رفيعة - 1
عصير ليمون حامض - ربع كوب
سماق - 3 ملاعق كبيرة
فلفل أسود - بحسب الرغبة
ملح - بحسب الرغبة

لتحضير صلصة الباستا:
قشطة - علبة
كريمة سائلة - كوب
ثوم مقطّع إلى شرائح رفيعة - فصّان
زبد - 50 غرامًا
سماق - ملعقة كبيرة
جبن موزاريلا - نصف كوب
معجون طماطم - ملعقة كبيرة
فلفل أسود - بحسب الرغبة
ملح - بحسب الرغبة

الطريقة:
- اسلقي المعكرونة في قدر من الماء المغلي بحسب التعليمات المدوّنة على العبوة.
- صفّي المعكرونة واتركيها جانبًا.
- لتحضير خلطة الدجاج: قطّعي صدور الدجاج إلى شرائح رفيعة.
- في قدر، حمّي زيت الزيتون وقلّبي شرائح الدجاج مع نصف كمية البصل ورشّة ملح وفلفل أسود.
- عندما يبدأ الدجاج بالنضوج، أضيفي عصير الليمون الحامض والسماق.
- عدّلي مذاق الملح والفلفل الأسود بحسب الرغبة.
- أضيفي كمية البصل المتبقية وقلّبي لـ3 دقائق إلى أن يذبل البصل.
- ارفعي مزيج الدجاج عن النار وضعيه جانبًا.
- لتحضير صلصة الباستا: في قدر، قلّبي شرائح الثوم في الزبد لمدّة دقيقة.
- ضعي القشطة ومعجون الطماطم والكريمة.
- قلّبي المكونات جيدًا حتى يغلي المزيج ويكثف.
- نكّهي بالملح والفلفل الأسود والسماق.
- ضعي المعكرونة واخلطيها جيدًا مع الصلصة.
- أضيفي جبن الموزاريلا وحرّكي.
- اسكبي الباستا مع الصلصة في طبق التقديم.
- ضعي الدجاج المسخن فوق الباستا وزيّني بحبات الصنوبر ورشّة بقدونس وبالعافية.

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