الجريش باللحم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 سبتمبر 2021, 02:45 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

يعد طبق الجريش من الأطباق التقليديّة التي يكثر إعدادها في دول الخليج وخاصّة السعوديّة، يعتمد هذا الطّبق على القمح المجروش واللّحم أو الدّجاج المخلي من العظام والمُقطّع إلى شرائح رفيعة تُضاف إلى القمح أثناء طهيه، ويحتاج إعداد الجريش لمدّة تتراوح بين ثلاث وأربع ساعات على نارٍ هادئة، حتى تنضج جميع مكوناته تمامًا.

ونقدم لك طريقة عمل الجريش باللحم، بحسب موقع «موضوع».

المكونات:
رشة من الملح والفلفل الأسود- حسب الرغبة-.
كيلو غرام من لحم الضأن بالعظم.
كوبان من الجريش (حب القمح المجروش).
بصلة كبيرة مفرومة.
نصف كوب من معجون الطماطم.
ثلاث حبات كبيرة الحجم من الطماطم المفرومة.
ملعقة صغيرة من البهار المشكل.
ربع ملعقة صغيرة من كلٍ من: الكركم والكمون.

مكونات الحشو:
ملعقتان صغيرتان من اللومي الأسود المطحون.
بصلتان كبيرتان مفرومتان.
القليل من السمن للتوزيع على وجه الجريش عند التقديم.

طريقة التحضير:
نقع الجريش بالماء لساعة تقريبًا ثمّ تصفيته.
تحمير البصل بالزيت داخل قدر كبير ثمّ إضافة اللحم وتحميره مع البهارات، ثمّ الطماطم وصلصة الطماطم وتقليبه جيدًا.
إضافة الجريش ثمّ إضافة الماء المغلي وتركه على النار بحرارة عالية حتى غليانه، ثمّ خفض النار وتركه لمدة ثلاث ساعات مع التحريك كل ثلاثين دقيقة.
رفع العظم بعد نضوج الجريش واللحم ثمّ تمليحه حسب الذوق وخفقه باستخدام ملعقة خشبية كبيرة الحجم أو بالإمكان وضعه داخل العجّان واستخدام أداة K حتى مجانسة الخليط جيدًا.
تحضير الحشو وذلك بخلط اللومي مع البصل الني وفركه باستخدام اليدين جيدًا.
سكب الجريش داخل أطباق ثم وضع الحشو مع توزيع السمن على السطح.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول تعليق من مدرب المنتخب الوطني بعد الفوز على الغابون
رياضة محلية
تعرف على حصيلة ميداليات العرب بعد منافسات اليوم التاسع في الألعاب البارالمبية ...
رياضة عالمية
صنع الله يحذر من تراجع إنتاج الغاز إلى 700 مليون قدم مكعب يوميا بحلول 2023
ليبيا
«إيدا» يخلف 7 قتلى وفيضانات وحالة «طوارئ تاريخية» في نيويورك
دولى
مساعد وزير الخارجية الأميركي: العالم لديه مشكلة في ترشح سيف الإسلام القذافي ...
ليبيا
إعادة بناء جسر الشلال في درنة بجهود وطنية
ليبيا
هدم أسطورة إيران.. رونالدو الهداف التاريخي للمنتخبات (فيديو)
رياضة عالمية
شاهد الأهداف.. المنتخب الوطني يقتنص فوزا مثيرا أمام الغابون في تصفيات كأس العالم...
رياضة محلية
سيناتور أميركي: لبنان في حالة «سقوط حر» ويجب ألا يتحول إلى «قصة مرعبة»
دولى
«طالبان» تستعرض معدات عسكرية أميركية مصادرة في قندهار (شاهد)
دولى
روعة التليلي تحطم الرقم القياسي العالمي والبارالمبي.. وتحرز الذهبية الثانية ...
رياضة عالمية
«شل» تخطط لنشر 50 ألف نقطة شحن للسيارات الكهربائية في بريطانيا
اقتصاد
كريستيانو رونالدو: الرحيل عن يوفنتوس أفضل قرار اتخذته.. أنا سعيد ومبتهج
رياضة عالمية
بإجمالي 10 مليارات دينار .. «المحاسبة» يبحث مع «التخطيط» ضوابط 235 أمر صرف ...
ليبيا
المخابرات البريطانية لم تتوقع سقوط كابل بيد حركة طالبان خلال العام
دولى
منظمة الصحة: «مو» نسخة متحورة جديدة من «كورونا»
طب وصحة
متورط في اغتيال العميد مسعود الضاوي يدلي بتفاصيل جديدة
ليبيا
«أطلس»: عدد الكوارث الطبيعية تضاعف خمس مرات خلال نصف قرن
دولى
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ارتفاع حصيلة ضحايا «إيدا» في نيويورك إلى 8 قتلى (فيديو)