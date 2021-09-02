الجريش باللحم

(أرشيفية: الإنترنت)

يعد طبق الجريش من الأطباق التقليديّة التي يكثر إعدادها في دول الخليج وخاصّة السعوديّة، يعتمد هذا الطّبق على القمح المجروش واللّحم أو الدّجاج المخلي من العظام والمُقطّع إلى شرائح رفيعة تُضاف إلى القمح أثناء طهيه، ويحتاج إعداد الجريش لمدّة تتراوح بين ثلاث وأربع ساعات على نارٍ هادئة، حتى تنضج جميع مكوناته تمامًا.

ونقدم لك طريقة عمل الجريش باللحم، بحسب موقع «موضوع».

المكونات:

رشة من الملح والفلفل الأسود- حسب الرغبة-.

كيلو غرام من لحم الضأن بالعظم.

كوبان من الجريش (حب القمح المجروش).

بصلة كبيرة مفرومة.

نصف كوب من معجون الطماطم.

ثلاث حبات كبيرة الحجم من الطماطم المفرومة.

ملعقة صغيرة من البهار المشكل.

ربع ملعقة صغيرة من كلٍ من: الكركم والكمون.

مكونات الحشو:

ملعقتان صغيرتان من اللومي الأسود المطحون.

بصلتان كبيرتان مفرومتان.

القليل من السمن للتوزيع على وجه الجريش عند التقديم.