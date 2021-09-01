صدور الدجاج بالليمون والمشروم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 05:00 مساء

تعرفي معنا اليوم على طريقة عمل الدجاج بالليمون والمشروم، وهي وصفة سهلة وسريعة، حسب «شملولة».

المكونات
4 صدور دجاج
1/4 كوب عصير ليمون
ملح
فلفل أسود
1/4 كوب ماء
ملعقة زعتر
ملعقة دقيق
1/4 كوب زبد
حبة بصل
1/4 مشروم
1/4 كوب كريمة طبخ
ملعقة خل

طريقة التحضير
- توضع صدور الدجاج على طبق مسطح، وتتبل بالملح والفلفل الأسود، والزعتر المجفف، وتخلط الصدور جيدًا بالتوابل.
- يوضع الزبد في مقلاة على النار حتى يسخن.
- توضع صدور الدجاج في المقلاة، وتقلب على الجانبين حتى يتغير لونها، ثم نحضر المقلاة بها الزبد، ونضع البصل والمشروم، والتوابل، ثم يضاف إليها كريمة الطبخ وتقلب جيدًا.
- ثم عصير الليمون وخليط الدقيق بالماء ثم قومي بإضافة الصدور، وتقلب مرة أخرى.
- تغطى، وتترك على نار متوسطة لمدة 30 دقيقة وحتى تنضج، مع التقليب من وقت لآخر حتى تنضج تماما، ثم توضع في الطبق، ويوزع عليها شرائح الليمون وتصبح جاهزة للتقديم.

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