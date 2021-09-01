سلطة بنجر في خطوات بسيطة

(أرشيفية: الإنترنت)

البنجر من الخضراوات الشهية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الحديد والفيتامينات اللازمة لبناء الجسم وتقويته.

لذلك نقدم لك طريقة تحضير سلطة البنجر الشهية لتعديها في مطبخك بسهولة، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

3 حبات بنجر (شمندر) مسلوق، مقشر ومقطع

2 حبة متوسطة بصل حلو مقطع إلى شرائح رفيعة

8 حبات فطر مقطعة إلى شرائح

جبن مقطع إلى قطع صغيرة

10 حبات جوز مقطعة

1/4 كوب عصير ليمون

1/4 كوب زيت زيتون

2 ملعقة صغيرة خردل

ملعقة عسل

رشة فلفل

رشة ملح



طريقة التحضير

- في طبق التقديم، ضعي كل مكونات السلطة وفي إناء ضعي كل مكونات الصلصة وقومي بخضها جيدًا، واسكبي الصلصة فوق سلطة البنجر وتصبح جاهزة للتقديم.