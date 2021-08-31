تعرفي معنا اليوم على طريقة عمل مسالا دجاج بالزبادي من الطبخ الهندي، حسب وصفة «أطيب طبخة».
المكوّنات:
صدر دجاج مقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم - 2
لبن زبادي - كوب
بصل مفروم - 1
طماطم مهروسة - 3
معجون طماطم - ملعقتان كبيرتان
ثوم - ملعقة صغيرة
زيت نباتي - ملعقتان كبيرتان
كريمة طبخ - نصف كوب
فلفل أحمر حار - ملعقة صغيرة
غارام ماسالا - ملعقة كبيرة
مسحوق كاري - ملعقة كبيرة
ملح - بحسب الرغبة
فلفل أسود - بحسب الرغبة
كزبرة جافة - ملعقة صغيرة
طريقة العمل:
1- في قدر على نار متوسطة، سخّني الزيت، ثمّ أضفي في وعاء على النار، يحمر الدجاج في قليل من الزيت.
2- أضيفي الفلفل الأحمر، الغارام ماسالا، الكاري، الملح، الفلفل الأسود والكزبرة. قلّبي المكونات لـ5 دقائق.
3- في الخلاط الكهربائي، ضعي اللبن الزبادي، البصل، الطماطم، معجون الطماطم والثوم. أخلطي المزيج حتى يتجانس.
4- اسكبي الخليط السابق فوق مزيج الدجاج.. أتركي المكونات على النار لـ10 دقائق حتى يكثف قوام الصوص.
5- أضيفي كريمة الطبخ واخلطي المكونات لـ10 دقائق.
6- قدّمي دجاج الماسالا على سفرتك.. وصحتين.