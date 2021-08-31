مسالا دجاج

مسالا دجاج (الإنترنت)

تعرفي معنا اليوم على طريقة عمل مسالا دجاج بالزبادي من الطبخ الهندي، حسب وصفة «أطيب طبخة».

المكوّنات:

صدر دجاج مقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم - 2

لبن زبادي - كوب

بصل مفروم - 1

طماطم مهروسة - 3

معجون طماطم - ملعقتان كبيرتان

ثوم - ملعقة صغيرة

زيت نباتي - ملعقتان كبيرتان

كريمة طبخ - نصف كوب

فلفل أحمر حار - ملعقة صغيرة

غارام ماسالا - ملعقة كبيرة

مسحوق كاري - ملعقة كبيرة

ملح - بحسب الرغبة

فلفل أسود - بحسب الرغبة

كزبرة جافة - ملعقة صغيرة