ترايفل مانجو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 أغسطس 2021, 11:49 صباحا

ترايفل المانجو حلى منعش، وهو عبارة عن كيك سادة فوقه قطع مانجو ثم كريمة ثم نعيد الطبقات بالترتيب، وعلى الوجه عصير مانجو بالنشاء، وصفة لذيذة وذات لون برتقالي رائع، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
كيك سادة جاهز.
200غرام جبن كريمي.
3 حبات مانجو مقطعة مكعبات.
كوب عصير مانجو.
ملعقة نشاء.
كوب كريمة خفق.
ظرفان دريم ويب.
للتزيين:
مانجو أو فراولة أو توت.

طريقة التحضير
- نحضر الكريمة، فنضع في الخفاقة كوب كريمة الخفق وظرفين الدريم ويب، ونخفقها لينفشوا ثم نضيف الجبن الكريمي ونخفق جيدًا ثم نتركها جانبًا.
- في قالب بايريكس نضع في القعر نصف قالب الكيك السادة وفوقه حبات المانجو المكعبات وفوقها طبقة كريمة ممسوحة.
- ثم نعيد فوقها طبقة الكيك المتبقية ومن ثم مانجو ومن ثم كريمة ونمسح جيدًا ليصبح الوجه أملس وندخل القالب البراد.
- في وعاء نضع كوب عصير المانجو وملعقة النشاء ونحرك عالبارد ثم نغليها على النار ليسمك القوام ثم نصبها فوق القالب كطبقة أخيرة.
- وندخلها البراد لمدة ساعة وعند التقديم نزين القالب بالفراولة والكرز أو المانجو، حسب المتوفر.
 

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