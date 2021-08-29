لحم بعجين من المطبخ السوري

القاهرة - بوابة الوسط: نجاح العجيلي | الأحد 29 أغسطس 2021, 04:52 مساء

اللحم بعجين من الأكلات السورية الشعبية الشهيرة، تعرفي على طريقة تحضيرها في المنزل في خطوات سهلة وسريعة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
6 أكواب دقيق أبيض.
1/2 كوب زيت.
ملعقة صغيرة ملح.
ملعقة كبيرة خميرة.
كيلو لحم مفروم.
1/4 كيلو لية.
كيلو ونصف طماطم.
بصلة.
1/4 ملعقة صغيرة «ملعقة شاي» ملح.
1/4 ملعقة صغيرة «ملعقة شاي» فلفل أحمر.
حبة ثوم.
معدنوس.

طريقة التحضير
- نحضر وعاءً كبيرًا ونضع فيه الدقيق والملح، ونقلب حتى يختلطا.
- نضيف الزيت لخليط الدقيق، ونقلب حتى يختلط الزيت بخليط الدقيق ثم نضيف الخميرة والماء تدريجيًّا لخليط الدقيق مع الخلط تدريجيًّا حتى تتكون عجينة ملساء.
- نغطي العجينة لمدة ساعة حتى ترتاح.

طريقة تحضير خليط اللحم:
- نقوم بتقشير الطماطم وتقطيعها ثم نتركها حتى تجف من السوائل ثم نقوم بتقطيع الثوم والبصل لقطع صغيرة.
- نقوم بفرم المعدنوس، ومن الممكن إضافة البقدونس له.
- نخلط كلًّا من الطماطم والثوم والبصل والبقدونس والنعناع معًا ثم نضيف الملح والفلفل ونقلب حتى تختلط كل المكونات، ثم نقوم بخلط خليط الطماطم مع خليط اللحم.
- نحضر العجينة ونقوم بتقطيعها لكرات متوسطة الحجم.
- نضع الكرات على سطح أملس نظيف ونقوم بفردها حتى تصبح دائرية.
- نحضر صينية كبيرة قابلة للاستخدام في الفرن ونرش عليها القليل من الدقيق
- نضع كرات العجين ونقوم بعمل ثقوب صغيرة باستخدام طرف شوكة ثم نقوم بوضع خليط اللحم على وجه كرات العجين.
- ندخل صينية لحم بعجين الفرن حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اجتماع طارئ بـ«التعليم العالي» لبحث ملاحظات ديوان المحاسبة على أداء مؤسسات ...
ليبيا
كاركاتير خيري - عقيلة والدبيبة
كاريكاتير
«الاتحاد» يجمد مشاركة لاعبيه مع المنتخب على خلفية أزمة توقيع المنير
رياضة محلية
في زيارة أولى لطرابلس.. «بعثة تقصي الحقائق»: شهود رفضوا التعامل معنا «خوفا على ...
ليبيا
وفاة طفل فلسطيني بعد أسبوع من إصابته بنيران إسرائيلية في غزة
دولى
دراسة فرنسية تكشف أفضل استراتيجية لاحتواء «كورونا»
طب وصحة
31 عضوا بملتقى الحوار السياسي يطلبون جلسة طارئة لعلاج «اختراقات» خارطة الطريق
ليبيا
على هامش خلاف الكبير والحبري.. كيف رسمت «ديلويت» خارطة إعادة توحيد «المركزي»؟
ليبيا
أكثر من 8.5 مليار دينار لتمويل مشروعات حكومة الدبيبة من خارج الميزانية
ليبيا
أبرز ما جاء في كلمة الدبيبة إلى الشعب
ليبيا
الدبيبة: حكومة الوحدة الوطنية حكومة ترضيات ومحاصصة
ليبيا
من الرابح من صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد؟
رياضة عالمية
استطلاع «الوسط»: ليبيون يرجحون عدم إتمام الانتخابات.. ومطالب بطرد المرتزقة ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: «المساءلة» تقطع شعرة معاوية بين البرلمان والحكومة
ليبيا
عون يبعد صنع الله عن إدارة مؤسسة النفط ويكلف العوكلي.. والأخير: لم أتمكن من ...
ليبيا
الدبيبة يوضح طريقة اختيار السفراء الجدد: لا تصدقوا «فيسبوك»
ليبيا
وفاة الطفل عزو المرجاوي بعد صراع طويل مع المرض
ليبيا
الدبيبة: سأكون خارج ليبيا يوم جلسة الاستجواب.. وأستغرب محاسبة الحكومة قبل صرف ...
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المستقبل للسيارات الكهربائية أم سيارات الهيدروجين؟