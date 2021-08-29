مهلبية الجيلي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 أغسطس 2021, 12:04 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير حلوى المهلبية بالجيلي، وأعديها لعائلتك واستمتعوا بمذاقها الشهي وذلك وفقًا لموقع «حلو حادق».

المكونات
نصف كيلوغرام حليب سائل
ملعقتان كبيرتان نشا
5 ملاعق كبيرة سكر
فانيلا
رشة قرفة
للمرحلة الثانية
باكيت جيلو بودرة، فراولة (أو أى نوع تفضلي)
فراولة مقطعة شرائح
كوب ماء ساخن
كوب ماء بارد

طريقة التحضير
- في قدر على النار، يسخن الحليب ويضاف إليه السكر والفانيليا ثم تحرك جيدًا ثم يذوب النشا في القليل من الحليب أو الماء ويضاف إلى قدر الحليب مع التحريك المستمر للحصول على خليط سميك ثم يترك ليغلي.
- يسكب خليط المهلبية في كاسات إلى النصف وتوضع في الثلاجة لمدة ربع ساعة.
- لتحضير الجيلي
- في قدر على النار، يوضع كوب ماء ساخن وباكيت الجيلي، يقلب ليذوب ثم يوضع كوب الماء البارد فوق الجيلي، يحرك ويرفع القدر عن النار.
- تخرج الكاسات من الثلاجة، توضع طبقة من شرائح الفراولة ويسكب عليها الجيلي ثم تدخل الكاسات إلى الثلاجة وتترك لتجمد.
- تخرج كاسات المهلبية بالجيلي من الثلاجة وتقدم باردة.

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