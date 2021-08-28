حلوى الزبادي بالنسكافيه

نقدم إليك طريقة تحضير حلوى شهيّة ومغذية سوف يحبها أطفالك وهي حلوى بسكويت الزبادي بالنسكافيه، تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة، وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

علبة بسكويت سادة

ربع كوب زبدة

3 أكواب حليب بودرة

كوب سكر

كوب زبادي

كوب ماء

كيس كريم كراميل

ملعقة صغيرة نسكافيه

طريقة التحضير

- اطحني البسكويت حتّى يصبح ناعمًا ثمّ اخلطيه مع الزبدة، ورصّيه في صينية الفرن بشكل متساوٍ وضعيه في الثلاجة.

- اخلطي الحليب مع السكر والزبادي في الخلاط الكهربائي.

- ضعي المزيج فوق طبقة البسكويت واخبزيه في الفرن لربع ساعة.

- اخلطي الماء مع الكريم كراميل والنسكافيه على النار حتّى يغلي المزيج قليلًا.

- اتركيه ليبرد وضعيه على الطبقة الثانية في الثلاجة حتّى تتماسك الحلى وقومي بتقطيعها وتقديمها.