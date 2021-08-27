لفائف الباذنجان باللحم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 أغسطس 2021, 12:45 مساء
لفائف الباذنجان باللحم (الإنترنت)

نقدم لك اليوم طريقة عمل لفائف الباذنجان باللحم، بوصفة سهلة وسريعة، حسب «جست فوود».

المقادير:
2 باذنجان رومي
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة بهار مشاكل
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 كوب عصير طماطم
2 كوب زيت للقلي

كرات اللحم:
2 كوب لحم مفروم
1 بصل مفروم
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
½ ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة بهار مشكل
1 بيضة

الطريقة:
ضعي كل مكونات كرات اللحم معًا في وعاء.
شكليها على هيئة كرات وادخليها الفرن حتى تنضج.
قشري الباذنجان وقطعيه شرائح ثم اقليها في الزيت.
لفي شرائح الباذنجان حول كرات اللحم.
رصي لفائف الباذنجان في صينية في الفرن وصبي أعلاها كل من عصير الطماطم، والملح، والبهار، والفلفل الأسود.
ادخلي الباذنجان الفرن حتى تكثف الصلصة.. ثم قدميها وصحتين.

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