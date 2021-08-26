«هايبر تشيلر» لتبريد القهوة في دقيقة

(أرشيفية: الإنترنت)

يعتبر تناول المشروبات الباردة شائعًا في الصيف، أكثر من تناول المشروبات الساخنة، ويفضل الكثيرون تناول القهوة المثلجة.

وبما أن عمليات تبريد القهوة قد تستغرق وقتًا طويلًا فقد يجد المرء صعوبة في إعداد القهوة منزليًا. إلا أن أداة ثورية تدعى «هايبر تشيلر» طُرحت في الأسواق أخيرًا يمكن أن تحل هذه المشكلة؛ إذ إن بإمكانها تبريد القهوة وأي شراب ساخن خلال دقيقة واحدة فقط، وفق «24».

تحتوي أداة «هايبر تشيلر» على حجرة تبريد داخلية مؤلفة من طبقتين من الجليد على الجانبين، ويتم احتواء طبقات الجليد بواسطة أوعية داخلية غير قابلة للصدأ، لذا فهي تبرد السائل عند سكبه دون أن تذوب فيه. حجرة السائل الساخنة رقيقة أيضًا، لذا فهي تنشر السخونة للخارج، مما يؤدي إلى تبريد المشروب الساخن بشكل أسرع.

شيء واحد يجب ملاحظته هو أنه يجب على المستخدم إعادة تجميد الجهاز بعد كل استخدام.