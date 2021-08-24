فطيرة كاسترد دون فرن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 أغسطس 2021, 12:13 مساء

فطيرة الكاسترد من الحلويات التي يحبها الكبار والصغار، وتتميز وصفتنا أنها دون فرن، عبارة عن عجينة خفيفة وهشة ذات قوام ورائحة شهية. تعرفي على خطوات إعدادها بالتفصيل معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
لتحضير الكاسترد
كوب حليب
ملعقتان دقيق
نصف كوب سكر
2 صفار بيض
ملعقة زبدة
ملعقة فانيليا
لتحضير العجينة
3 كوب دقيق
رشة ملح
ملعقتان زبدة
نصف كوب سكر
كوب حليب دافئ
ملعقتان خميرة
ملعقة سكر
2 بياض بيض
ملعقة فانيليا

طريقة التحضير
- في طنجرة نضع كوب الحليب، وملعقتين الدقيق، والسكر، وصفار البيض، ونخفقهم على البارد.
- نغلي المكونات على النار مع التحريك، وبعد أن يبدأ القوام يصبح سميكا نضيف الزبدة، والفانيليا مع التحريك، ثم نتركهم ليبردوا نغطيهم ونضعهم بالبراد.
- الآن نحضر العجينة في وعاء، حيث نضع كوب الحليب الدافئ والخميرة وملعقة سكر ونتركهم يتفاعلوا.
- في العجانة نضع الدقيق مع رشة ملح، وفوقها الحليب مع السكر، والخميرة، وبياض بيضتان، وفانيليا، ثم نضيف نصف كوب السكر والزبدة، ونعجن لنحصل على عجينة طرية ولاصقة قليلا ثم نتركها ساعة لتتخمر.
- بعد أن تتخمر العجينة نقسمها إلى كرات متساوية، ثم نفرد كل كرة بالشوبك ونحشيها بالكاسترد الذي حضرناه ثم نطويها لتصبح نصف دائرة ونسكر أطرافها جيدا.
- نرتبهم على ورق زبدة ونغطيهم ليرتاحوا وينتفخوا قليلاً ثم نسخن مقلاة ونضع كل قطعتين ونغطيهم ليتحمروا مع قلبهم على الطرف الآخر ليتحمروا وينضجوا.
- بهذه الخطوات نكون قد انتهينا من تحضير أطيب فطائر بالكاسترد، ويمكن أن تختاروا الحشوة حسب المتوفر لديكم وتصبح جاهزة للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حرائق الجزائر تلتهم 5 آلاف هكتار من الغابات ​وتقتل 19 ألف حيوان
دولى
المجلس البلدي غريان يرفض إجراء انتخابات بلدية في منطقة العربان ويصفها ...
ليبيا
أفغانية تلد طفلة على متن طائرة عسكرية أميركية.. وتصرف الطيار أنقذ حياة الأم
دولى
الولايات المتحدة ترحب باجتماع دول جوار ليبيا في الجزائر
ليبيا
«فرانس برس»: لماذا لم يترك بايدن 2500 جندي في أفغانستان؟
دولى
مكافأة مالية لمتلقي اللقاح في غزة.. وإجازة بدون راتب لغير المطعمين برام الله
دولى
الدبيبة يعيد اللواء مسعود رحومة إلى منصب المدعي العام العسكري
ليبيا
كليمنتي يدرك خطأه مع السلتو بالاستدعاء العاجل قبل مواجهة الغابون
رياضة محلية
الـ«بنتاغون»: إجلاء 16 ألف شخص من مطار كابل خلال الساعات الـ24 الأخيرة
دولى
تضارب حول خلفيات استمرار غلق الحدود بين ليبيا وتونس
ليبيا
بريطانيا: رواتب النساء أقل بنحو 73% من الرجال في مجالس الإدارات
اقتصاد
الدبيبة يناقش خطة عمل مقترحة من البنك الدولي لتطبيقها في ليبيا
ليبيا
الدبيبة يناقش خطة عمل مقترحة من البنك الدولي لتطبيقها في ليبيا
ليبيا
5 آلاف مشجع هدية «كاف» لمنتخب ليبيا أمام الغابون في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
آثار فيلات أثرياء العصر الروماني مغمورة بالماء قرب نابولي
ثقافة وفن
ماذا رصدت «ديلويت» في المراجعة المالية لميزانية «المركزي» في طرابلس والبيضاء؟
ليبيا
«قارورة» تفجر أزمة في الدوري الفرنسي.. والرابطة تفتح تحقيقا بين نيس ومرسيليا
رياضة عالمية
الأفغان يواجهون سباقا «مستحيلا» مع الزمن للهرب من كابل
دولى
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جددي ملابسك الجينز في خطوات بسيطة