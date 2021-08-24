فطيرة كاسترد دون فرن

فطيرة الكاسترد من الحلويات التي يحبها الكبار والصغار، وتتميز وصفتنا أنها دون فرن، عبارة عن عجينة خفيفة وهشة ذات قوام ورائحة شهية. تعرفي على خطوات إعدادها بالتفصيل معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

لتحضير الكاسترد

كوب حليب

ملعقتان دقيق

نصف كوب سكر

2 صفار بيض

ملعقة زبدة

ملعقة فانيليا

لتحضير العجينة

3 كوب دقيق

رشة ملح

ملعقتان زبدة

نصف كوب سكر

كوب حليب دافئ

ملعقتان خميرة

ملعقة سكر

2 بياض بيض

ملعقة فانيليا

طريقة التحضير

- في طنجرة نضع كوب الحليب، وملعقتين الدقيق، والسكر، وصفار البيض، ونخفقهم على البارد.

- نغلي المكونات على النار مع التحريك، وبعد أن يبدأ القوام يصبح سميكا نضيف الزبدة، والفانيليا مع التحريك، ثم نتركهم ليبردوا نغطيهم ونضعهم بالبراد.

- الآن نحضر العجينة في وعاء، حيث نضع كوب الحليب الدافئ والخميرة وملعقة سكر ونتركهم يتفاعلوا.

- في العجانة نضع الدقيق مع رشة ملح، وفوقها الحليب مع السكر، والخميرة، وبياض بيضتان، وفانيليا، ثم نضيف نصف كوب السكر والزبدة، ونعجن لنحصل على عجينة طرية ولاصقة قليلا ثم نتركها ساعة لتتخمر.

- بعد أن تتخمر العجينة نقسمها إلى كرات متساوية، ثم نفرد كل كرة بالشوبك ونحشيها بالكاسترد الذي حضرناه ثم نطويها لتصبح نصف دائرة ونسكر أطرافها جيدا.

- نرتبهم على ورق زبدة ونغطيهم ليرتاحوا وينتفخوا قليلاً ثم نسخن مقلاة ونضع كل قطعتين ونغطيهم ليتحمروا مع قلبهم على الطرف الآخر ليتحمروا وينضجوا.

- بهذه الخطوات نكون قد انتهينا من تحضير أطيب فطائر بالكاسترد، ويمكن أن تختاروا الحشوة حسب المتوفر لديكم وتصبح جاهزة للتقديم.

