كبة البطاطا

كبة بطاطا شهية في خطوات بسيطة

تعد كبة البطاطا من الأكلات الشهية سهلة التحضير؛ لذا نقدم لكِ اليوم طريقة تحضيرها في خطوات سريعة.. تعرفي عليها معنا، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

5 حبات بطاطا مسلوقة

كوب برغل ناعم مغسول ومصفى

كوب دقيق

4 حبات بصل كبيرة

نصف كوب جوز

ربع كوب زبيب

8 أوراق حبق أخضر

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة 7 بهارات

ملعقة صغيرة فلفل حار

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة طعام ملح

ملقعتان طعام سمسم

نصف كوب زيت زيتون

طريقة التحضير

- في محضرة الطعام، نضع بصله واحدة، مع أوراق الحبق، والملح والبهارات، ونفرمها ثم نزيد فوقها البرغل، ونعاود الفرم لتصبح عجينة متماسكة.

- في وعاء نضع الخلطة، ونزيد فوقها البطاطا المسلوقة والمهروسة جيدا، مع كوب دقيق، ونخلط المكونات، لتتماسك وتصبح لينة غير لاصقة.

- في صينيه مناسبه، نضع زيت الزيتون، والبصل المقطع شرائح، ونقلبهم حتى تذبل، ونضيف الجوز والزبيب ونقلبهم قليلا ثم نرفعهم جانباً، في نفس الصينية نمد نصف كمية الكبة ونمدها بالتساوي نحشيها بالبصل والجوز والزبيب، ونعمل طبقة ثانية نمدها بالتساوي ونرصها جيدا، وندهن الوجه بزيت الزيتون، ونرش السمسم وتزين وتقطع حسب الرغبة.

ندخلها الفرن المحمي مسبقاً من الأسفل حتى تنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.

