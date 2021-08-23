حلوى شركسية تركية

حلوى الشركسية التركية تتميز بمكوناتها البسيطة وتحضيرها السريع وبأنها مغذية ويمكن أن تُقدم في المناسبات وتؤكل دافئة.

تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

كيلو دقيق.

كوبين سمنة.

جوز للزينة.

لتحضير القطر:

4 أكواب سكر.

كوبين ماء.

طريقة التحضير

- نضع السمنة في طنجرة ونذوبها ونضيف الدقيق فوقها ونحرك.

- نحرك المزيج حتى يتحمص وذلك حتى يأخذ لونًا ذهبيًّا.

- بعدها نصب عليه القطر ونحرك بسرعة كي لا يتكتل حتى يبدأ بالتماسك قليلًا.

- نشكل العجينة إما بقالب المعمول أو نمدها بالصينية ونقطعها ونزينها بالجوز، وبهذه الطريقة يكون الحلى جاهزًا للتقديم.

