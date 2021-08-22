كباب دجاج مشوي

كباب مشوي في خطوات بسيطة

كباب الدجاج المشوي سهل جدًّا ومذاقه رائع، حيث يخلط الدجاج مع اللية والبصل والمعدنوس والتوابل، ثم توضع العجينة كما هي في الصينية دون عناء تشكيلها ووضعها في الأسياخ، ثم تقطع على شكل أسياخ كباب وتوضع في الفرن، حتى تنضج ثم يتم تدخينها بالفحم حتى تكتسب نكهة الشواء.

تعرفي على تفاصيل الطريقة معنا وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات

كيلو دجاج مفروم فرمًا ناعمًا.

¼ كيلو لية خروف.

شرائح ليمون.

بصلتان مبشورتان.

كوب بقدونس مفروم.

ملعقتا طعام دقيق أبيض.

ملعقة طعام بقسماط (كعك مطحون).

ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة بابريكا.

قطعة فحم.

ورق ألمنيوم.

زيت.

طريقة التحضير

- نضع في وعاء كلًا من صدر الدجاج واللية والبقدونس والملح والفلفل الأسود والبابريكا والكركم والدقيق والبقسماط.

- بعد أن نبشر البصل نعصره حتى نتخلص من الماء ونضيفه على بقية المكونات.

- نعجن المكونات مع بعضها حتى تمتزج وتصبح متماسكة وسهلة التشكيل.

- ندهن صينية الفرن بالزيت ونمد العجينة فيها ونسوّي سطحها ثم نقطعها طوليًّا بحيث يصبح شكلها كالكباب.

- نحمي الفرن على حرارة 200 ونشغل مشواة الفرن ونضع الصينية فيه لنحو 40 دقيقة حتى ينضج الكباب تمامًا.

- نخرج الصينية من الفرن ونحمي قطعة الفحم ونضعها في قطعة ألمنيوم فوق الكباب ثم نسكب فوقها زيتًا باردًا ونغطي الصينية فورًا بالألمنيوم ونتركها لعشر دقائق حتى يكتسب الكباب مذاق الشواء على الفحم ويصبح جاهزًا للتقديم.