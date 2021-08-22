كباب دجاج مشوي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 أغسطس 2021, 04:43 مساء
كباب مشوي في خطوات بسيطة

كباب الدجاج المشوي سهل جدًّا ومذاقه رائع، حيث يخلط الدجاج مع اللية والبصل والمعدنوس والتوابل، ثم توضع العجينة كما هي في الصينية دون عناء تشكيلها ووضعها في الأسياخ، ثم تقطع على شكل أسياخ كباب وتوضع في الفرن، حتى تنضج ثم يتم تدخينها بالفحم حتى تكتسب نكهة الشواء.
تعرفي على تفاصيل الطريقة معنا وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات
كيلو دجاج مفروم فرمًا ناعمًا.
¼ كيلو لية خروف.
شرائح ليمون.
بصلتان مبشورتان.
كوب بقدونس مفروم.
ملعقتا طعام دقيق أبيض.
ملعقة طعام بقسماط (كعك مطحون).
ملعقة صغيرة ملح.
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.
ملعقة صغيرة كركم.
ملعقة صغيرة بابريكا.
قطعة فحم.
ورق ألمنيوم.
زيت.

طريقة التحضير
- نضع في وعاء كلًا من صدر الدجاج واللية والبقدونس والملح والفلفل الأسود والبابريكا والكركم والدقيق والبقسماط.
- بعد أن نبشر البصل نعصره حتى نتخلص من الماء ونضيفه على بقية المكونات.
- نعجن المكونات مع بعضها حتى تمتزج وتصبح متماسكة وسهلة التشكيل.
- ندهن صينية الفرن بالزيت ونمد العجينة فيها ونسوّي سطحها ثم نقطعها طوليًّا بحيث يصبح شكلها كالكباب.
- نحمي الفرن على حرارة 200 ونشغل مشواة الفرن ونضع الصينية فيه لنحو 40 دقيقة حتى ينضج الكباب تمامًا.
- نخرج الصينية من الفرن ونحمي قطعة الفحم ونضعها في قطعة ألمنيوم فوق الكباب ثم نسكب فوقها زيتًا باردًا ونغطي الصينية فورًا بالألمنيوم ونتركها لعشر دقائق حتى يكتسب الكباب مذاق الشواء على الفحم ويصبح جاهزًا للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكبير: ملتزمون بتوحيد «المركزي» بعد اكتمال التدقيق الدولي
ليبيا
جددي ملابسك الجينز في خطوات بسيطة
أناقة وجمال
«المركزي» يعلن الاعتمادات المستندية خلال أسبوع
ليبيا
صفة تجمع الخفافيش والأطفال الرضع.. ما هي؟
علوم وتكنولوجيا
للأسبوع السادس على التوالي.. تظاهرات في فرنسا ضد الشهادة الصحية
دولى
إصابة 24 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية خلال تظاهرات في غزة
دولى
أفغان هاربون من كابل يعلقون بقاعدة أميركية في قطر ويترقبون مغادرتها
دولى
بيان من «النهضة» يرد على تصريحات الرئيس التونسي حول «مخطط اغتياله»
دولى
الفرنسي برنارد سيموندي مديرا فنيا لــ«الأهلي طرابلس»
رياضة محلية
لبنان: الشعب يعاني أزمة وقود ونقص مياه الشرب وسط تدهور الوضع الاقتصادي
عربى
تقرير «ديلويت» عن «المركزي»: ضعف الشفافية والمساءلة وحديث عن فساد وقروض متعثرة
ليبيا
عودة طالبان.. أفغان «مؤثرون» يمسحون «حياتهم الرقمية»
علوم وتكنولوجيا
أربعة رياضيين ليبيين في سجون إيطاليا ينتظرون العون منذ ست سنوات
ليبيا
الدبيبة: لم أدرس بعد اقتراح تغيير إدارة مؤسسة النفط.. وكل شيء ممكن
ليبيا
الدبيبة يتحدث لـ«بلومبرغ» عن «عقبات» في طريق الانتخابات.. وموقفه من ترشح سيف ...
ليبيا
«شبح تأجيل الانتخابات».. هل «أفرط» الجميع في التفاؤل؟
ليبيا
جريدة «الوسط»: حرب بيانات تُفجرها رسائل «5+5» المسربة
ليبيا
مجلس الأمن يدعو لتجنب التأثيرات السلبية للنزاع الليبي والتصدي لنقل الأسلحة وتدفق...
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خدمة جديدة من «فيسبوك».. تعرف عليها