كيك تريليتشا التركي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 أغسطس 2021, 12:26 مساء
كيكة مميزة بالكراميل من المطبخ التركي

كيك تريليتشا هو من الكيكات المميزة التي تأتي من المطبخ التركي وهو سهل التحضير تعرفي على الطريقة معنا في خطوات سهلة وسريعة ذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
لتحضير الكيك:
4 بيضات.
3 أرباع كوب سكر.
2 ملعقة فانيليار.
كوب ونصف دقيق.
ملعقة بيكينغ باودر.
ربع ملعقة ملح.
لسقي الكيك:
كوب حليب
ملعقتا سكر
لتحضير طبقة الكريمة:
كوب ونصف كريمة خفق.
ملعقتا سكر بودرة.
ملعقتا فانيليا.
لتحضير طبقة الكراميل:
كوب سكر.
ملعقتان كبيرتان زبدة.
كوب كريمة سائلة.

طريقة التحضير
- في محضرة الطعام نضع البيض والسكر والفانيليا ونخفقها جيدًا ونضيف بالتدريج الدقيق المخلوط بملعقة بيكينغ باودر ورشة ملح.
- بعد انتهاء الخفق نصب الخليط بصينية مدهونة زبدة وندخلها الفرن لنحصل على كيك ذهبي اللون.
- في هذه الأثناء نحضر الكريمة في محضرة الطعام نضع كريمة الخفق ونخفقها ثم بالتدريج نضيف السكر والفانيليا لنحصل على كريمة غنية متماسكة.
- في طنجرة صغيرة نضع السكر ليذوب ويتكرمل ثم نضيف ملعقتي الزبدة لتذوب وأخيرًا نضيف كريمة الحلويات السائلة ونحركها لتغلي ونضعها جانبًا.
- نخرج الكيك من الفرن وبعود خشبي نثقبه ونسقيه بالحليب والسكر ليشربه كله ثم نفرد طبقة الكريمة بشكل متساوٍ وفوقها نصب الكراميل الذي حضرناه ليغطي كل الكريمة.
- نضع القليل من الكريمة في كيس التزيين ونرسم خطوطا طولانية رفيعة بجانب بعضها على وجه الكراميل وبعود خشبي نحدد خطوطا بالعرض ذهابًا وإيابًا لنحصل على الشكل النهائي للكيك وتصبح جاهزة للتقديم.

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