دجاج كابريزي

دجاج كابريزي هي وصفة من المطبخ الإيطالي، فالكابريزي هي حشوة مشهورة في إيطاليا تتكون من طماطم طازجة أو مجففة مع جبنة موزاريلا وريحان أو سبانخ، حسب الرغبة.

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المكونات

صدران دجاج دون جلد.

كوب طماطم مجففة منقوعة.

جبنة موزاريلا.

أوراق سبانخ.

3 ملاعق زيت

أعواد خشبية صغيرة.

ملح وفلفل أسود.

البهارات الإيطالية:

ريحان مجفف.

أوريغانو.

روزماري.

بقدونس مجفف.

فلفل أحمر مجفف.

زعتر مجفف.

ثوم وبصل بودرة.

طريقة التحضير

- نشق صدر الدجاج من الوسط ليسهل علينا حشيه نتبله من الخارج والداخل بالملح والفلفل والبهارات الإيطالية .

- نبدأ بحشو كل قطعة بالطماطم المجففة والسبانخ وجبنة الموزاريلا ونثبتها بالأعواد الخشبية لكي لا تفتح عند التقليب.

- نضع القليل من الزيت في المقلاة ونضع في وسطها الدجاج المحشو ونتركه لينضج مع تقليبه وتحميره على الوجهين حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.