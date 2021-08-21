دجاج كابريزي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 أغسطس 2021, 04:26 مساء

دجاج كابريزي هي وصفة من المطبخ الإيطالي، فالكابريزي هي حشوة مشهورة في إيطاليا تتكون من طماطم طازجة أو مجففة مع جبنة موزاريلا وريحان أو سبانخ، حسب الرغبة.

تعرفي إلى طريقة تحضيرها معنا وطبقيها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «الطريقة».

المكونات
صدران دجاج دون جلد.
كوب طماطم مجففة منقوعة.
جبنة موزاريلا.
أوراق سبانخ.
3 ملاعق زيت
أعواد خشبية صغيرة.
ملح وفلفل أسود.
البهارات الإيطالية:
ريحان مجفف.
أوريغانو.
روزماري.
بقدونس مجفف.
فلفل أحمر مجفف.
زعتر مجفف.
ثوم وبصل بودرة.

طريقة التحضير
- نشق صدر الدجاج من الوسط ليسهل علينا حشيه نتبله من الخارج والداخل بالملح والفلفل والبهارات الإيطالية .
- نبدأ بحشو كل قطعة بالطماطم المجففة والسبانخ وجبنة الموزاريلا ونثبتها بالأعواد الخشبية لكي لا تفتح عند التقليب.
- نضع القليل من الزيت في المقلاة ونضع في وسطها الدجاج المحشو ونتركه لينضج مع تقليبه وتحميره على الوجهين حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.

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