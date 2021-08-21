كيك الجبن والخضروات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 أغسطس 2021, 12:17 مساء
كيك جبن مالح

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير الكيكة المالحة مع الجبن والخضراوات لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكِ وفقًا لموقع «مطبخك».

المكونات
كوبان من الدقيق.
كوب لبن زبادي.
زيت ذرة بمقدار فنجان قهوة.
ثلاث بيضات.
باكينغ باودر بمقدار ملعقة كبيرة.
ثمرة طماطم مقطعة إلى مكعبات بعد التقشير.
بصلة خضراء مفرومة فرمًا ناعمًا.
جبنة صفراء وبيضاء بشكل شرحات.
زيتون أسود وأخضر.
رشة ملح وسكر.
جبنة بيضاء مالحة.
جبن موزاريلا للوجه.

طريقة التحضير
- يُخفق البيض مع السكر ونضيف كلًا من اللبن والزيت وتخلط المكونات جيدًا ومن ثم يُضاف الدقيق ورشة الملح وتُخلط المكونات من جديد.
- تُضاف جميع المكونات السابقة باستثناء جبن الموزاريلا وتُخلط بشكل جيد.
- يوضع الخليط في قالب الكيك بعد دهنه بالزيت ويدخل على فرن درجة حرارته 180 درجة مئوية.
- بعد نضج الكيك يتم وضعه في طبق آخر ويوضع جبن الموزاريلا عليه ويتم إدخاله الفرن لحين ذوبان الجبن، ويصبح جاهزًا للتقديم.

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