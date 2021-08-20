دجاج باللوز

تعرفي معنا على طريقة عمل دجاج باللوز في خطوات سهلة، حسب وصفة «سوبر ماما».

المقادير:

4 صدور دجاج (500 جم) مخلية ومنزوعة الجلد.

½ 1 كوب (300 جم) لوز.

¼ كوب (37.5 جم) بقسماط مطحون.

ملعقة صغيرة (5 جم) ثوم بودرة.

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) بابريكا.

ملعقة صغيرة (5 جم) زعتر مجفف.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

بيضة مخفوقة.

2 ملعقة كبيرة (30 مل) زيت زيتون.

الطريقة :

سخني الفرن على درجة حرارة 190 مئوية.

ضعي اللوز، والثوم البودرة، والبابريكا، والزعتر، ونصف ملعقة صغيرة من الملح في محضر الطعام، ثم اطحني حتى يصبح اللوز مجروشًا.

اخلطي البقسماط الناعم مع خليط اللوز، ثم ضعي الخليط في طبق مسطح. تبلي صدور الدجاج بالملح والفلفل الأسود، ثم اغمسيها في البيض، ثم غطيها بخليط اللوز من الجهتين.

ضعي صدور الدجاج في صينية مغطاة بورق الزبدة، ثم رشيها بزيت الزيتون.

اخبزي صدور الدجاج باللوز في الفرن من 22 إلى 25 دقيقة أو حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون.

اتركي الدجاج يرتاح ثلاث دقائق، ثم قدميه ساخنًا.. وصحتين.