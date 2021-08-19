الطريقة الصحيحة لتسخين الأرز

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 أغسطس 2021, 01:10 مساء
ينبغي تناول الأرز المطبوخ في غضون يوم واحد (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت خبيرة التغذية الألمانية سوزانا موريتس نقطة مهمة للغاية عند إعادة تسخين الأرز، ألا وهي أن الأرز يحتوي على بكتيريا مكونة للأبواغ من نوع «باسيلس سيريس» (Bacillus cereus)، مشيرة إلى أن هذه الأبواغ لا يتم القضاء عليها أثناء طهي الأرز.

وأوضحت موريتس أن أبواغ هذه البكتيريا يمكن أن تؤدي في حال تخزين الأرز بشكل خاطئ إلى نشوء بكتيريا جديدة ذات مواد سامة، مشيرة إلى أن هذه البكتيريا تتكاثر سريعًا إذا تم ترك الأرز المطبوخ يبرد في درجة حرارة الغرفة أو عند إعادة تسخينه في درجة حرارة منخفضة، وفق موقع «24».

وحذَّرت موريتس من أن تناول الأرز في هذه الحالة قد يؤدي إلى الإصابة بالغثيان والقيء والمغص والإسهال.

ولتجنُّب هذه المتاعب الصحية، ينبغي الاحتفاظ بالأرز بشكل صحيح من خلال وضعه في الثلاجة سريعًا أو تسخينه في درجة حرارة تزيد على 65 درجة مئوية، وذلك للحيلولة دون تكاثر البكتيريا. وعلى أية حال ينبغي تناول الأرز المطبوخ في غضون يوم واحد.

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