لقمة السلطان التركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 أغسطس 2021, 04:00 مساء
لقمة السلطان من الحلويات التركية السهلة واللذيذة

تعتبر لقمة الباشا بالكاكاو أو لقمة السلطان من الحلويات التركية السهلة واللذيذة؛ لأنها لا تحتاج لفرن، وهي عبارة عن حليب ودقيق وكاكاو وغيرها محشوة بالكريمة على شكل رولات تُقدم باردة تعرفي على خطوات تحضير لقمة الباشا بالكاكاو معنا بسهولة.

المكونات
لتر حليب
كوب دقيق
كوب سكر
٤ ملاعق كاكاو
ملعقة ونصف زبدة
ملعقة فانيليا
جوز هند
للحشوة
كوب حليب بارد
ظرف كريمة شانتيه

طريقة التحضير
- في طنجرة نضع الحليب، والطحين، والسكر، والكاكاو، ونخفقهم على البارد، بعدها نغليهم على النار مع الاستمرار بالتحريك.
- نضيف الزبدة والفانيليا، ونستمر بالتحريك حتى يصبح القوام سميكا ثم نرفعهم عن النار.
- في القالب نرش طبقة جوز الهند، ثم نصب فوقهم الخليط، ونمدّه ليتساوى، ثم نبرده لساعتين.
- في هذه الأثناء نحضر الحشوة حيث نضع كوب حليب بارد مع كريمة شانتيه ونخفقهم لنحصل على كريمة.
- نفرد الكريمة على وجه الخليط الذي حضرناه وتم تبريده، ثم نقطعه ونلف كل قطعة على شكل رولات صغيرة وتصبح جاهزة للتقديم.

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