كبة دجاج مقلية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 أغسطس 2021, 12:10 مساء
كبة الدجاج الشهية بطريقة سهلة

تعد الكبة من أشهى المقبلات الساخنة التي تزين السفرة.. تعلمي طريقة عمل كبة الدجاج الشهية بطريقة سهلة.

المكونات
كوب بقسماط
نصف كوب دقيق
بيضة
ملح
فلفل أسود
زيت«للقلي»
كاري
شطة ملعقة صغيرة
ثوم
حبة بصل
كزبرة خضراء
ربع كوب معدنوس مفروم
2 حبة بطاطا
دجاج مسلوق ومقطع

طريقة التحضير
- في بولة كبيرة، نضع البطاطس، والبصل، والثوم، والبيض، والمعدنوس، والكزبرة، ونتبلها بالملح والفلفل الأسود والكاري والشطة، ونخلطها جيدا.
- نضيف الدجاج والبقسماط إلى البولة، ونخلط مرة أخرى حتى تتجانس كل المكونات، وفي طبق واسع ومسطح، نضع الدقيق ونتبله بالملح والفلفل الأسود.
- في طبق آخر نضع البقسماط، وفي بولة متوسطة نضع البيض ونتبله بالفلفل الأسود، ونخفقه جيدا.
- في مقلاة عميقة وعلى نار متوسطة نضع الزيت حتى يسخن «يقدح».
- نشكل خليط الدجاج على هيئة كرات متوسطة، ونغمسه في الدقيق ثم في البيض، ثم في البقسماط ليغطيه بالكامل، ثم نقلي كبة الدجاج في الزيت، ونقلبها حتى تكتسب اللون الذهبي.

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