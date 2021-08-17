غريبة بالتمر

الغريبة بالتمر من الوصفات الشهية بمكونات سهلة وبسيطة متوفرة في كل منزل، وهي عبارة عن عجينة محشية بالتمر ومزينة بالفستق الحلبي قوامها هش وتذوب في الفم ولا تقاوم.

تعرفي على خطوات تحضير الغريبة بالتمر في مطبخك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

ــ 3 أكواب دقيق

ــ ملعقتان حليب بودرة

ــ ملعقة نشاء

ــ كوب ونصف سمنة

ــ بياض بيضة

ــ ظرف فانيليا

ــ كوب إلا ربع سكر بودرة

ــ تمر معجون للحشوة

ــ فستق حلبي مبروش ومنقوع للزينة

طريقة التحضير

- ننخل كلاً من الدقيق، والحليب البودرة، والنشاء جيداً ونتركهم جانباً.

- في العجانة نضع السمنة، ونخفقها، ثم نضيف السكر البودرة ننخله، ونخفقه مع السمنة، ثم نضيف بياض البيضة والفانيليا مع الخفق لنحصل على قوام كريمي.

- بعدها نضيف خليط الدقيق والنشاء، وحليب البودرة بالتدريج، ونعجنهم حتى تتشكل عندنا عجينة طرية وناعمة، نغطيها ونتركها بالبراد ساعة لترتاح.

- في هذه الأثناء نشكل العجوة على شكل أصابع ونتركها جانباً.

- بعد أن ترتاح العجينة نقطعها كرات متساوية نفرد كل كرة، ونحشيها بأصبع التمر، ونشكلها على هيئة أصابع محشية بالتمر.

- ثم نغمسها بالفستق الحلبي لكي يلصق عليها هكذا حتى تنتهي كل الكمية نصفها بصينية وندخلها الفرن على درجة ١٨٠ مع مراقبتها حتى لا تتحمر ويغمق لونها.

- نتركها لتبرد ثم نرتبها في طبق التقديم.

