كباب المعجوقة الحلبية

كباب المعجوقة الحلبية مختلف عن الكباب المعتاد بالشكل، فهو يشبه الكبة المشوية، وهو عبارة عن لحم متبل على هيئة أقراص محشية فطر، وخضار، وجبنة موزاريلا بمذاق شهي لا يقاوم وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

ــ كيلو لحمة غنم مطحونة مع دهنة

ــ كوب فطر مقطع

ــ بصلتين مفرومتين

ــ حبتان فليفلة حمراء وخضراء مفرومتان

ــ صنوبر

ــ ملح حسب الذوق

ــ رشة فلفل أحمر

ــ رشة فلفل أسود

ــ ملعقة صغيرة بهارات لحم

ــ رشة أوريغانو

ــ رشة بابريكا

ــ زبدة

ــ جبنة موزاريلا

طريقة التحضير

- في وعاء نضع اللحمة، والفلفل، والملح، والأوريغانو، وبهارات اللحم، وندعك اللحمة جيداً لتختلط ثم نشكلها كرات ونضعها جانباً.

- في مقلاة نضع الزبدة، والبصل نذبله قليلاً، ثم نضيف الفطر والفليفلة الملونة مع ملح وفلفل وبابريكا ونحركهم ونتركهم يذبلوا، ثم نضيف الصنوبر ونقلب قليلاً ونرفعهم عن النار ليبردوا.

- الآن نفرد كرة لحم على كيس نايلون، ونضع فوقها الحشوة وجبنة موزاريلا، ثم نفرد طبقة لحم ونضعها فوق الحشوة ونكبس أطرافها لنحصل على قرص لحم محشي.

- نرتب أقراص اللحمة بصينية مدهونة زيت وندخلها الفرن حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.

