بوريك تركي بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 12:53 مساء

البوريك من الوصفات التركية المشهورة، وهي سهلة وسريعة عبارة عن طبقات رقائق عجين بحشوة شهية من الجبنة البيضاء، والموزاريلا، والبقدونس، توضع في الفرن حتى تصبح ذهبية ومقرمشة. تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقا لموقع «هنية».

المكونات
ــ رقائق عجين جاهزة نصف كيلو
ــ كوب حليب
ــ بيضة
ــ نصف كوب زيت
ــ كوب جبنة بيضاء
ــ كوب جبنة موزاريلا
ــ بقدونس
ــ سمسم وحبة بركة

طريقة التحضير
- في وعاء نخلط الجبنة البيضاء مع الموزاريلا، والبقدونس، والسمسم، وحبة البركة، ونتركهم جانباً.
- الآن نحضر خليط الدهن نخلط في وعاء كوب حليب مع بيضة، مع نصف كوب زيت، ونخفقهم وندهن طبقات العجين فيها.
- نستخدم صينية مستطيلة مدهونة زيت، ونضع أربع طبقات كل طبقة مدهونة بخليط الدهن، ثم نضع طبقة خامسة وفوقها الحشوة.
- نضع فوق الحشوة أربع طبقات مدهونين بين كل طبقة والأخرى ثم حشوة ثم أربع طبقات أخيرات مدهونين.
- نسقي آخر طبقة من الوجه بخليط الدهن ثم نقطع الرقاق قي الصينية إلى قطع مربعة ونرش على وجهها سمسم وحبة البركة.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ٢٠٠، ونتركها حتى تصبح ذهبية وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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