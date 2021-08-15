حساء الطماطم بالفلفل الحار

نقدِّم لكِ اليوم طريقة إعداد حساء الطماطم بالفلفل الأحمر الحار، في خطوات سهلة وبسيطة، وفقًا لموقع «هناكل».

المكونات

6 حبات طماطم مستوية ومهروسة.

3 شرائح توست أبيض.

فص ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة خل تفاح.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

حبات فلفل أحمرمنزوعة البذر ومفرومة.

فلفل أحمر حار مفروم.

بصلة خضراء مقطعة مربعات صغيرة.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

طماطم مقطعة مربعات صغيرة.

خيارة صغيرة مقطعة مربعات صغيرة.