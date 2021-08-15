حساء الطماطم بالفلفل الحار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 أغسطس 2021, 12:03 مساء

نقدِّم لكِ اليوم طريقة إعداد حساء الطماطم بالفلفل الأحمر الحار، في خطوات سهلة وبسيطة، وفقًا لموقع «هناكل».

المكونات
6 حبات طماطم مستوية ومهروسة.
3 شرائح توست أبيض.
فص ثوم مفروم.
ملعقة كبيرة خل تفاح.
ملعقة كبيرة زيت زيتون.
حبات فلفل أحمرمنزوعة البذر ومفرومة.
فلفل أحمر حار مفروم.
بصلة خضراء مقطعة مربعات صغيرة.
ملح وفلفل حسب الرغبة.
طماطم مقطعة مربعات صغيرة.
خيارة صغيرة مقطعة مربعات صغيرة.

الطريقة
يخلط التوست في الخلاط الكهربائي مع الثوم والخل حتى يتجانس، ثم يضاف الزيت تدريجيًّا أثناء الخلط ويستمر الخلط لمدة دقيقتين.
ثم تضاف الطماطم والفلفل الأحمر والفلفل الحار ويخلط حتى تتجانس المكونات.
وفي أثناء الخلط يضاف نحو 500 ملم ماء ساقع وتتبل بالملح والفلفل.
وأخيرًا تزين بالطماطم والخيار والبصل وتصبح جاهزة للتقديم.. وصحتين.
 

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