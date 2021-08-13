كباب شهي بالباذنجان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 أغسطس 2021, 01:12 مساء

يقدم الكباب بأكثر من طريقة، واليوم إليك وصفة تحضيره مع الباذنجان، في خطوات سهلة، لتعديه لكل أفراد أسرتك.

المكونات
100 غرام لحم مكعبات
3 فصوص ثوم
ملعقة صغيرة ملح
كزبرة خضراء
4 حبات باذنجان تقطع شرائح
6 ملاعق كبيرة زيت الزيتون

الطريقة
ادهني شرائح الباذنجان بملعقتين من الزيت.
في وعاء، امزجي الكمية المتبقية من زيت الزيتون مع الكزبرة والثوم ثم انقعي اللحم في المزيج لمدة 15 دقيقة.
ضعي اللحم وقطع الباذنجان في أسياخ خشبية واشويها لمدة 30 دقيقة مع تقليبها لينضج اللحم من كل الجهات.
ثم قدميه كطبق رئيسي أو حتى جانبي.. وصحتين.

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