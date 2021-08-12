البامية السعودية

(أرشيفية: الإنترنت)

البامية هي نوعٌ من أنواعِ الخُضَار الموسمية التي تلقى إقبالًا شديدًا في فصلِ الصيف، وتعددت استخدامات البامية في المطبخ العربي، فإلى جانب أنها وجبة رئيسية في فصل الصيف فهي تُطبخ على شكل مقبلات، ونقدمها لك بشكل جديد على الطريقة السعودية، وفق موقع «موضوع»..

المكوّنات:

كيلوغرام من البامية، الحجم الصغير.

كيلوغرام من لحم العجل المُقَطَّع.

بصلة كبيرة الحجم، مُقَطَّعَة إلى شرائح رفيعة.

كوبان من مرق اللحم.

ثلاثة أكواب من الماء المغلِي.

ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم.

كوب من الزيت النباتي.

قرن من الفلفل الأخضر.

ثلاثة فصوص من الثوم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة صغيرة من السكر.

زعفران ناعم.

خبز أسمر مُحَمَّص.