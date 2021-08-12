البامية السعودية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 أغسطس 2021, 12:35 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

البامية هي نوعٌ من أنواعِ الخُضَار الموسمية التي تلقى إقبالًا شديدًا في فصلِ الصيف، وتعددت استخدامات البامية في المطبخ العربي، فإلى جانب أنها وجبة رئيسية في فصل الصيف فهي تُطبخ على شكل مقبلات، ونقدمها لك بشكل جديد على الطريقة السعودية، وفق موقع «موضوع»..

المكوّنات:
كيلوغرام من البامية، الحجم الصغير.
كيلوغرام من لحم العجل المُقَطَّع.
بصلة كبيرة الحجم، مُقَطَّعَة إلى شرائح رفيعة.
كوبان من مرق اللحم.
ثلاثة أكواب من الماء المغلِي.
ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم.
كوب من الزيت النباتي.
قرن من الفلفل الأخضر.
ثلاثة فصوص من الثوم.
ملعقة صغيرة من الملح.
ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
ملعقة صغيرة من السكر.
زعفران ناعم.
خبز أسمر مُحَمَّص.

طريقة التحضير:
نحضر قدرًا، ونضعه على نارٍ متوسطة، ثمّ نضع القليل من الزيت فيه.
نضيف إلى القدر البصل المُقَطَّع والثوم والفلفل والقليل من الملحِ والبهارات، ونقلبها حتى تحمر.
نضيف اللحم إلى البصل والثوم، ثم نقلب المزيج مع بعضه جيدا.
نغسل البامية ونزيل القمع، ثم نقلبها بالزيت في مقلاة واسعة، ونسكب عليها مرق اللحم، ثم نضع ملعقة سكر. نترك البامية على نار هادئة، ثم نضيفها إلى قدر اللحم. وفي إناء آخر نضيف الماء المغلي، مع القليل من الزعفران والملح، ثم نضيف معجون الطماطم، ونتركه لكي يتماسك على النار، لمدة سبع دقائق.
نضع اللحم والبامية عليها، ثم نتركها على نار هادئة حتى ينضج اللحم.
نضع الخبز الأسمر المحمص أسفل طبق التقديم، ثم نسكب البامية واللحم، ونزين الطبق بالقليل من الكزبرة الخضراء.

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