بار بروتين شوفان

(أرشيفية: الإنترنت)

بروتين بار وصفة مفيدة وغنية بالبروتينات والألياف والمعادن، تعطي طاقة عالية للجسم، وتعتبر مناسبة للأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا معينا، أو للرياضيين وهي عبارة عن تمر وشوفان معجون بالمكسرات المغذية بمذاق رائع لا يقاوم تعرفي على طريقة تحضيره معنا وطبقيه بنفسك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

ــ 4 أكواب شوفان

ــ كوب زبيب

ــ نصف كوب كاجو

ــ نصف كوب لوز حبة كاملة

ــ كوب جوز مقطع

ــ نصف كوب فستق حلبي

ــ كوب سمسم أبيض

ــ ملعقتين حبة البركة

ــ 4 ملاعق بذر كتان

ــ 6 ملاعق زيت جوز هند

ــ 2 ملعقة عسل

ــ نصف كيلو تمر مطحون

طريقة التحضير

- نقلب الشوفان في مقلاة على النار حتى يصبح لونه ذهبياً، ثم نضعه في وعاء ونضع فوقه الزبيب ونترك المكونات جانباً.

- في المقلاة نفسها نضع المكسرات التي ذكرناها سابقاً أي الكاجو، واللوز، والجوز، والفستق الحلبي، مع السمسم وحبة البركة، ونقلبهم على النار حتى يتغير لونهم.

- نضيفهم فوق الشوفان، والزبيب، ونضيف لهم بذر الكتان، والعسل، و4 ملاعق من زيت جوز الهند ونخلطهم جيداً.

- نعجن التمر مع ملعقتين من زيت جوز الهند، ثم نعجنه مع المكسرات السابقة جيداً ثم نفرده في صينية على ورق زبدة.

- نضع الصينية بالثلاجة ليوم كامل ثم نخرجها ونقطعها حسب الرغبة، ويمكن أن يتم حفظ البروتين بار لشهور دون أن يفسد.