سنيكرز كيك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 أغسطس 2021, 12:07 مساء

كيك سنيكرز بالكراميل هو حلي شهي ولذيذ لعشاق شوكولاتة السنيكرز، وهو عبارة عن كيك بالكاكاو على وجهه طبقة كراميل ممزوجة بحبات الفول السوداني ذات الطعم الشهي والرائع. تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
مكونات الكيك:
نصف كوب حليب
ملعقة عصير ليمون
نصف كوب زيت
4 بيضات
ملعقة فانيليا
كوب سكر
كوب ونصف دقيق
ملعقة كبيرة بيكينغ باودر
ربع وملعقتين كاكاو

مكونات الكراميل
كوب وربع سكر
3 أرباع كوب ماء
2 كوب حليب
2 ملعقة نشاء
ملعقتين كبار زبدة
2 كوب فول سوداني محمص

طريقة التحضير
- نضع في الخلاط كلاً من الحليب، وعصير الليمون، والزيت، والبيض، والسكر، والفانيليا، ونخلطهم جيداً .
- ثم نضيف الدقيق بالتدريج والبيكينغ باودر، والكاكاو مع الخفق لنحصل على قوام (لا سائل ولا جاف) نصبهم في صينية ممسوحة بالزبدة وندخلهم الفرن على درجة حرارة 180 حتى ينضج.
- نبدأ بالكراميل فنضع في طنجرة عميقة السكر ليذوب ويتكرمل، بعد ذلك نضيف الماء ليذوب السكر المكرمل مع التحريك المستمر.
- نضيف كوبين حليب مذاب فيهم النشاء ونضيف الزبدة مع التقليب، وأخيراً نضيف الفول السوداني ونحركهم.
- نخرج صينية الكيك من الفرن بعد أن تنضج ونصب فوقها الكراميل المخلوط بالفول السوداني، ونتركهم يبردوا ثم نضعم بالبراد لحين التقديم.

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