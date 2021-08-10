كعك البرتقال

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 أغسطس 2021, 04:14 مساء

كعك البرتقال يتميز بأنه سهل وسريع التحضير، كما أنه لذيذ جداً مع العصير أو القهوة والشاي؛ ستحبه عائلتك بالتأكيد تعرفي على طريقة تحضيره معنا بسهولة وفقا لموقع «الطريقة».

المكونات
ــ 2 كوب دقيق
ــ ملعقة بيكينغ باودر
ــ نصف كوب سكر
ــ نصف كوب زبدة
ــ بيضة
ــ عصير برتقالة
ــ ملعقتان برش قشر البرتقال
للدهن:
ــ صفار بيضة
ــ ملعقة حليب رائب
ــ ملعقة فانيليا

طريقة التحضير
- في الخلاط الكهربائي نضع كلا من الزبدة والسكر ونخفقهما ليصبح لونهما فاتحا.
- نضيف البيضة مع برش البرتقالة والعصير ونشغل الخلاط حتى تمتزج.
- بعدها نضيف الدقيق بالتدريج مخلوط بملعقة بيكينغ باودر نخفق قليلاً ثم نلمهم براحة اليد ونعجنها بلطف لنحصل على عجينة ناعمة، وطرية ثم نتركها ترتاح لثلث ساعة.
- بعد مضي الوقت نبدأ بتشكيلها حسب الرغبة ونضعها في صينية على ورق زبدة ثم ندهن وجهها بخليط صفار البيضة والحليب والفانيليا وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لنصف ساعة حتى تنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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